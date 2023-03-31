Багатство під матрацом: де не можна зберігати гроші, згідно з прикметами?

Сучасні банки сьогодні пропонують безліч способів для зберігання та збільшення накопичень клієнтів. Це і депозити, і банківські осередки, і вклади із можливістю поповнення. Тим не менш, багато громадян не довіряють фінансовим організаціям, воліючи накопичувати гроші вдома. У цьому випадку, щоб убезпечити себе від ризиків, можна орієнтуватися на деякі прикмети .

Далі від вхідних дверей

Вважається, що накопичення не можна зберігати біля дверей, тому що вони будуть буквально «йти» з вашої оселі, а ви люб’язно відкривати їм прохід. Не слід ховати гроші в ящики та коробочки в передпокої ще й тому, що це є найзручнішим розташуванням для злодія, який може хотіти вас пограбувати.

Тільки не під матрацом

Не варто зберігати заощадження під матрацом або подушкою, словом, у місці, де ви відпочиваєте, тому що гроші «робитимуть те саме». Іншими словами, вам не вдасться примножити свій капітал, як би ви не намагалися.

Забудьте про банки (трилітрові)

Варто нарешті забути про збереження грошей у скляних банках, що стало вже метафоричним, як мінімум тому, що купюри в них перебувають у зім’ятому стані і накопичують негативну енергію. Даний спосіб виключить для вас все нові надходження коштів, а також поява в будинку «легких» грошей та різноманітних виграшів.

Кобзар Шевчена

Не підходять для зберігання заощаджень і книги з домашньої бібліотеки, але тільки в тому випадку, якщо вони драматичні. Позитивна і добра книга навпаки відмінно підходить для «схованки».

Гроші мають «дихати»

Не стягуйте купюри резинками, вважається, що гроші мають «дихати». В іншому випадку, стискаються та тягнуться нові канали надходження фінансів.