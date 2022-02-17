Google анонсувала нову операційну систему для старих комп’ютерів

Компанія Google анонсувала нову операційну систему – Chrome OS Flex. Вона призначена для встановлення на старі комп’ютери – ПК, ноутбуки з Windows та Mac OS, а також пристрої з Linux.





Зовні операційна система дуже подібна до Chrome OS. Користувачі отримують доступ до щомісячних оновлень та інших можливостей. Зазначається, що встановлювати “операційну систему” на комп’ютер не обов’язково – її можна спробувати поставити на флешку, а потім вирішити, чи потрібно її ставити на жорсткий диск персонального комп’ютера.

Як повідомляє компанія, основна аудиторія даної системи – користувачі, які мають ПК або Mac старше десяти років, для яких сучасні ОС є “важкими”. Google просуватиме нову ОС як рішення для освітніх закладів, проте ним можуть скористатися приватні клієнти.

“Складно уявити, що ця система стане помітним масовим продуктом, – вважає Алекс Пацай, директор програм-менеджменту Parallels. – Адже для того, щоб її встановити, потрібно завантажити установник, зібрати установковий диск і потім встановити на комп’ютер. Ні звичайні користувачі, ні адміністратори з великим парком комп’ютерів не займатимуться цим у великих масштабах. Тим більше, що сама система також не містить деяких компонентів, які входять до складу повноцінної Chrome OS. Тому це буде, можливо, цікавий, але нішевий проект”.

Нова операційна система побудована на рішеннях CloudReady. Два роки тому Google купила компанію Neverware, яка оптимізувала операційну систему Chrome OS під застарілі пристрої. Тоді мінімальні системні вимоги становили 16 Гб вбудованої та 2 Гб оперативної пам’яті. Зазначається, що всі клієнти Neverware отримають оновлення до Flex безкоштовно.

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