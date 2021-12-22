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З’явилась теорія, що інтернет “помер” ще 5 років тому: всюди лише боти

22.12.2021
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мобільний інтернет

Розкрито шалену теорію про захоплення мережі ботами, нейромережами та AI.


У мережі з’явилася одночасно теорія, що лякає і зачаровує, про те, що всесвітня павутина загинула 5 років тому. Ну як загинула. Вмерла вона не на 100%. Просто була захоплена ботами, AI та тіньовими урядами.

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Відповідно до цієї теорії, 99% контенту в мережі створюється не людьми, а роботами та нейромережами. Керують усім цим могутні клани із США.

Найцікавіше з теорії дивіться нижче:

  • Мережа загинула у 2016 році;
  • Контент генерується ботами та нейромережами;
  • Дівчата в Instagram, схожі одна на одну, як дві краплі води – теж продукт ботів;
  • Музика, що звучить однаково від різних виконавців, також генерується AI;
  • Серіали та ігри створюють не люди, а роботи;
  • Лише аніме живе, ось воно справа рук людини;
  • Більше половини відвідувачів Ютуба боти, а значить саме боти і формують тренди та моду там;
  • Ботами створюються коментарі на форумах та до статей;
  • Актори та більшість політиків – це дипфейки чи збірні образи, створені AI.

Звучить шалено? Так. Ймовірно, що ні. Але ідеї цікаві.

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22.12.2021
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