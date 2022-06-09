Microsoft заборонить попереднє встановлення Windows 11 на HDD. Навіщо такі обмеження?

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Аналітики компанії Trendfocus поділилися цікавою інформацією, яка може серйозно вплинути на весь ринок комп’ютерного «заліза». Згідно з їх даними, Microsoft хоче змусити виробників обладнання відмовитися від використання HDD як основного диску для операційної системи. Компанія вимагатиме, щоб Windows 11 встановлювали виключно на SSD вже наступного року.





Віце-президент Trendfocus Джона Чен під час спілкування з журналістами Tom’s Hardware заявив, що спочатку Microsoft взагалі збиралися наполягати на SSD у 2022-му. Але за підсумками переговорів рішення перенесли на другий квартал 2023 року. Потрібно пояснити, що позиція Microsoft не в тому, щоб заборонити встановлювати Windows 11 на HDD в принципі, а в тому, щоб на нових комп’ютерах встановлена ​​операційна система йшла виключно на SSD, а значить працювала максимально швидко і плавно.

Власне, системні вимоги Windows 11 обов’язкової наявності SSD не вимагають, а сама ОС цілком комфортно почувається на HDD. Свого коментаря щодо того, що відбувається, представники Microsoft поки не дали, але при найгіршому сценарії постраждають покупці бюджетних машин – їм доведеться залишитися без Windows 11. Нові ж ПК середнього та вищого цінового сегмента і так майже всі оснащені SSD.