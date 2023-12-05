У користувачів Windows перейменувались всі принтери

Користувачі Windows 10 та 11 нещодавно зіткнулися зі специфічною проблемою після останнього оновлення. У їхніх системах несподівано з’явився додаток HP Smart, а принтери інших виробників були помилково перейменовані на HP LaserJet M101-M106. Ця плутанина виникла через помилку метаданих у процесі розпізнавання принтерів операційною системою.

Наприкінці листопада компанія HP надіслала оновлені метадані продукту до служби Windows Update, але вони ненавмисно містили невірні дані. Як наслідок, Windows помилково ідентифікувала принтери різних виробників як продукти HP, хоча це не вплинуло на їхню функціональність.

Розслідування WindowsLatest показало, що ця проблема була поширеною і зачіпала всі комп’ютери, на яких були встановлені помилкові метадані, незалежно від їхніх конкретних конфігурацій або моделей принтерів. Раптову появу програми HP Smart пов’язують з автоматичним процесом інсталяції в Microsoft Store, який припускав, що користувачі мають принтери HP.

Microsoft визнала цю помилку і усунула помилкові метадані. Наразі компанія співпрацює з HP, щоб виправити ситуацію. Незабаром очікується випуск виправного оновлення для Windows, яке має на меті усунути цю невідповідність метаданих.