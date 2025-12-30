Google може запровадити платну підписку на ШІ-функції у Chrome

У тестовій версії рушія Chromium, який є основою для Chrome та багатьох інших сучасних браузерів, виявили згадки про нову модель розповсюдження функцій. Згідно зі знайденими даними, Google розглядає можливість впровадження розширених інструментів штучного інтелекту, доступ до яких надаватиметься виключно за умови оформлення платної підписки.

Наразі користувачі Chrome вже можуть використовувати базові можливості нейромережі Gemini, такі як розумний пошук. Проте, за інформацією інсайдера та тестувальника Leopeva64, у майбутньому функціонал значно розшириться. Одним із ключових нововведень може стати режим «ШІ-агента» — просунутого помічника, інтегрованого безпосередньо в інтерфейс оглядача.

Аналіз коду вказує на те, що компанія, ймовірно, піде шляхом розділення можливостей. Платними стануть доступ до найновіших великих мовних моделей (LLM) та складні функції автоматизації, тоді як базові інструменти залишаться загальнодоступними. Така стратегія нагадує чинну модель монетизації сервісу Gemini.

Варто зазначити, що сама Google поки не робила жодних офіційних заяв щодо впровадження платних тарифів у браузер. Однак поява відповідних рядків у коді Chromium свідчить про те, що розробники активно готують технічне підґрунтя для такого кроку.