В Росії заблокували Viber

Месенджер Viber опинився у списку заблокованих ресурсів у рф. Роскомнадзор 13 грудня обмежив доступ до сервісу, посилаючись на порушення вимог російського законодавства.

Відомство стверджує, що обмеження спрямовані на запобігання використанню платформи для терористичних та екстремістських цілей, а також для інших протиправних дій, включно з продажем заборонених речовин.

За даними Роскомнагляду, Viber не виконав зобов’язань, покладених на організаторів поширення інформації, що і стало причиною блокування. Зокрема, месенджер звинуватили в недостатніх заходах щодо запобігання розміщенню незаконного контенту та підтримки безпеки даних.