Помилка програмістів перетворила життя цілої родини на справжнє пекло

Ця історія почалася в 2011 році, коли цілком звичайна американська сімейна пара, Джеймс і Тереза ​​Арнольд, переселилася на ферму, що знаходиться в окрузі Батлер, штат Канзас (США), трохи на північ від населеного пункту Потвін.





Потвін – це тихе, нічим не примітне містечко, саме уособлення миру та спокою. Проте вже за кілька днів після заселення до Арнольдів навідалися двоє поліцейських, які шукали викрадену вантажівку. Транспортний засіб, природно, виявлено не було, і сім’я вважала цей інцидент лише прикрою помилкою. Це, однак, виявилося лише початком кошмару.

Поліція стала регулярно навідуватись до Арнольдів у пошуках краденого майна. Зрідка приїжджали агенти ФБР, які шукали дітей, що втекли з дому. Те саме робили службовці податкового відомства, які стверджували, що за цією адресою хтось недоплачує до скарбниці держави. Машини швидкої допомоги, які намагаються врятувати охочих вчинити самогубство ветеранів бойових дій, приїжджали ночами.

Арнольдам дзвонили розгнівані люди, які заявляли, що ті шахрайським чином виманили у них гроші або вкрали кредитні картки. На ферму навідувалися незнайомці, які намагалися навіщось влізти в сарай. Якось бідолахи виявили перед своїм будинком зламаний унітаз, так і не зумівши зрештою визначитися, що це – загроза чи якийсь дивний подарунок.

Що спричинило цей театр абсурду, якому позаздрив би великий Кафка?

Компанія «MaxMind», що обслуговує 5000 корпоративних клієнтів та безліч урядових установ, яким потрібно обчислювати фізичне місцезнаходження людей за їх IP-адресами.

Всі ми з недавніх пір знаємо, що IP-адреса є коротеньким цифровим або буквено-цифровим кодом, унікальним для підключеного до мережі пристрою. Це щось подібне до поштової адреси, за якою нам доставляють квитанції та агітаційні матеріали перед виборами.

Головна проблема, пов’язана з IP-адресами, полягає в тому, що вони чудово ідентифікують ті чи інші електронні пристрої, але не показують, де фізично знаходиться підключена до Інтернету техніка.

Саме це питання покликані вирішувати компанії на кшталт MaxMind. Інформація про фізичне розташування того чи іншого IP видобувається ними різними методами. Вони купують дані, зібрані відслідковуючими GPS-координати додатками для смартфонів, і, наприклад, змушують своїх працівників об’їжджати околиці, щоб визначати IP-адреси не захищених паролем мереж Wi-Fi. Потім ця інформація платно чи безоплатно надається клієнтам.

Біда в тому, що тій же MaxMind часто не вдається достатньою мірою звузити район розташування IP-адреси. Іноді у відповідному каталозі значиться, що він знаходиться в тому чи іншому місті країни, штаті або навіть у Сполучених Штатах.

А що тоді?

Програмне забезпечення MaxMind влаштовано таким чином, що воно має видавати якісь координати. І замість того, щоб чесно відповісти «Ми знаємо тільки те, що це десь у США», компанія вирішила задати координати, які знаходяться в самому центрі цієї країни. »). Проте, прибравши всі «зайві» цифри, програмісти позначили цю точку як 38 градусів північної широти і 97 градусів західної довготи.

У більшості подібних випадків розробники ПЗ розглядають точні карти і коригують координати таким чином, щоб вони припадали на об’єкт, який не передбачає наявності IP-адреси. Це може бути, припустимо, центр якогось озера. Робиться це для того, щоб людям було зрозуміло, що їм не намагаються надати фактичне розташування будь-чого. Проте MaxMind про це якось не задумалася.

Ви вже напевно здогадалися, що координати 38 градусів північної широти та 97 градусів західної довготи припали на ферму, що належить сім’ї Арнольдів.

Згодом з’ясувалося, що MaxMind прив’язало до цього місця понад 600 мільйонів IP-адрес! Саме тому сюди приїжджали агенти ФБР та податкового управління США, швидка допомога, володарі зламаних унітазів та інші незрозумілі особи. Найсмішніше, що Арнольди гадки не мали, чому з ними протягом кількох років відбувався весь цей кошмар.

Абсурду поклав кінець місцевий репортер, який з однієї йому відомої причини становив карту місць, що мають кілька IP-адрес, і виявив аномальну їхню концентрацію на тій самій фермі. Журналіст зателефонував господарям та поцікавився, чи не відбувалося з ними щось дивне останнім часом. Джеймс Арнольд запитав його у відповідь: “Це питання чи загроза?”.

Коли стало зрозуміло, хто є винуватцем їхніх мук, постраждалі подали до суду на MaxMind. Компанія миттєво виправила ситуацію, перемістивши координати, що позначають державу США, в центр водоймища, що знаходиться поблизу.

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