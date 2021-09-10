“Дія” зламалась: тисячі користувачів сервісу зіткнулися з проблемами

Сьогодні, 10 вересня, послуги на порталі державних послуг “Дія” недоступні для користувачів. Громадяни скаржаться на виниклі в зв’язку з цим проблеми.





Як зазначається на сторінці “Дії” в Facebook, відключення є плановим і пов’язано з оновленням адресних довідників, щоб безпомилково відображалася приналежність населених пунктів до громад.

“Послуги на порталі оновлюються і будуть недоступними …” Дія “буде оновлювати адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Все запрацює вже 11 вересня “, – зазначено в повідомленні на сторінці додатка, яке з’явилося напередодні ввечері.

При цьому користувачі почали масово скаржитися на труднощі. Зокрема, деякі громадяни не можуть пройти реєстрацію перед рейсом, бо не відкриваються сертифікати вакцинації.

Зі свого боку, модератори “Дії” вказують, що постараються допомогти розібратися в ситуації.

Також користувачі скаржаться, що техслужба почала оновлення, однак органи, які вимагають електронні документи, не отримали попередження. Так, у громадян виникли проблеми на кордоні з Румунією. Їх не пускають з паперовими сертифікатами і результатами тестів, вимагаючи цифрові. З такою проблемою зіткнулися пасажири автобуса.

Але модератори “Дії” вказали, що оновлення не стосується роботи мобільного застосунку, а тільки порталу. Швидше за все, в цій ситуації додаток згенерує цифровий сертифікат.

Крім того, як вказують громадяни , в подібних випадках повинні бути запасні сервери, щоб не виникали проблеми в період проведення оновлень.