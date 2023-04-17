Нейромережа показала, як би виглядали Маск, Трамп, Гейтс та Безос, якби вони були бідняками

Здається, гратися з нейромережами людям не набридне ніколи. Особливо з Midjourney, нова версія якої навчилася створювати дуже правдоподібні картинки з реальними людьми за уявних обставин.

Напевно, більшість наших читачів бачила згенеровані зображення з арештом Трампа і Папою Франциском у модному пуховику. Цього разу їх автор вирішив поекспериментувати на тему «мільярдер із нетрів».

Нейромережа представила найбагатших людей планети в образі корінних жителів найбідніших районів. Незвичайно бачити Білла Гейтса, Марка Цукерберга, Уоррена Баффетта (один із найбільших інвесторів у світі), Джеффа Безоса, Ілона Маска та Мукеша Амбані (найбагатшої людини Індії) у брудних футболках (а іноді й без) серед халуп та гір сміття. Пропонуємо подивитись і вам.