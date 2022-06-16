Все, що варто знати про майбутній iPhone 14: оновлення камери, потужність, автономність

Як виглядатиме iPhone 14 Pro, вже відомо завдяки численним витокам рендерів та реальним макетам пристрою. Згідно з безліччю повідомлень, нова серія iPhone 14 включатиме чотири моделі: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, але тільки дві останні версії будуть оснащені однокристальною системою Apple A16.





Як повідомляє iHacktu ileaks, порівняно з Apple A15, загальна продуктивність CPU Apple A16 збільшиться на 42%, а продуктивність графічного процесора зросте на 35%. Приріст продуктивності справді величезний.

Крім того, він підтвердив, що система камер була значно модернізована, а час автономної роботи iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max збільшився на 2 години 10 хвилин.

Очікується, що iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max матимуть екран із високою частотою оновлення 120 Гц та 6 ГБ оперативної пам’яті. Крім того, вони отримають нову 48-мегапіксельну камеру та, можливо, підтримку швидкої зарядки. iPhone 14 Pro і Pro Max, як очікується, коштуватимуть від 1100 та 1200 доларів відповідно.

iHacktu ileaks раніше злив багато достовірної інформації про iPhone 13 та різні нововведення iOS.