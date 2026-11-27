Honor готовит для следующего флагмана Magic 10 Pro Max самую амбициозную камеру в истории бренда. Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания оценивает конфигурацию сразу с тремя 200-мегапиксельными модулями.

Публикация появилась в Weibo. Инсайдер назвал такую схему «агрессивной» и уточнил, что все три камеры получат большие сенсоры. Название смартфона он прямо не указал, однако профильные издания связывают информацию именно с Magic 10 Pro Max.

Публикация Digital Chat Station о трёх камерах на 200 Мп. Источник: Weibo

Широкоугольная камера с большим сенсором

По данным источника, 200 Мп получат основная камера, перископический телеобъектив и широкоугольный модуль. Самое интересное касается именно последнего. Его сенсор будет иметь формат 1/1,5 дюйма, тогда как в нынешнем Magic9 Pro Max широкоугольная камера работает с датчиком 1/2,88 дюйма и разрешением 50 Мп.

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Разница ощутимая. Площадь сенсора 1/1,5 дюйма почти вчетверо больше, поэтому он способен улавливать значительно больше света. На практике это должно улучшить детализацию и уменьшить шумы на широкоугольных кадрах вечером и в помещениях, где такие модули у большинства смартфонов заметно уступают основной камере.

Впрочем, Digital Chat Station говорит именно об оценке варианта. Окончательного решения Honor ещё не приняла, поэтому конфигурация может измениться до старта продаж.

Что умеет нынешний Magic9 Pro Max

Honor Magic9 Pro Max. Фото: GSMArena

Magic9 Pro Max представили в конце сентября 2026 года. Смартфон уже имеет две 200-мегапиксельные камеры. Основная построена на сенсоре 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1.6, а перископ с сенсором 1/1,4 дюйма обеспечивает 3,7-кратный оптический зум. Широкоугольный модуль имеет 50 Мп. Над цветопередачей Honor работала вместе с ARRI, известным производителем кинокамер.

Также флагман получил 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой обновления от 1 до 120 Гц, аккумулятор на 8800 мА·ч, проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. В Китае он стоит от 6 499 до 8 499 юаней, то есть примерно от 38 000 до 49 700 гривен.

Не первый смартфон с тремя камерами на 200 Мп

Такая схема уже не новинка для рынка. Первым её предложил OPPO Find X10 Pro Max с тройной камерой Hasselblad. Так что если информация подтвердится, Magic 10 Pro Max станет ещё одним флагманом в этом небольшом клубе, но с заметно более крупным сенсором широкоугольного модуля, чем обычно.

Подробных характеристик Magic 10 Pro Max пока нет. Предшественник вышел менее двух месяцев назад, поэтому следующее поколение стоит ждать не раньше второй половины 2027 года.

Напомним, ранее мы писали, что Honor Magic 10 может получить 200-Мп камеру с LOFIC и двухслойный OLED-дисплей. По данным инсайдера Smart Pikachu, компания заказала специальный большой сенсор с технологией расширенного динамического диапазона, а также тестирует панели Tandem OLED для смартфонов и планшетов.