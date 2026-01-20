Samsung Galaxy A57 розсекречено: тонкий корпус, Exynos 1680 та 6 років оновлень

Майбутній смартфон Samsung Galaxy A57 пройшов сертифікацію у китайського регулятора TENAA, завдяки чому стали відомі практично всі його ключові характеристики ще до офіційної прем’єри.

Дизайн та дисплей: Найцікавішою деталлю стали габарити пристрою. При вазі 182 грами товщина корпусу складе всього 6,9 мм, що робить його одним із найтонших смартфонів у своєму класі. Новинка отримає 6,6-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 1080×2340 пікселів та вбудованим сканером відбитків пальців.

Продуктивність: Серцем Galaxy A57 стане новий процесор Exynos 1680 (8 ядер з частотою до 2,9 ГГц). Користувачам будуть доступні версії з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ. Живитиме систему акумулятор на 5000 мАг.

Камери та ПЗ: Набір камер класичний для цієї лінійки: основний модуль на 50 Мп, надширококутний на 12 Мп та макро на 5 Мп. Фронтальна камера має 12 Мп. Смартфон працюватиме на базі Android 16 з оболонкою One UI 8. Важливий бонус — Samsung обіцяє 6 років оновлень системи.

Офіційний анонс очікується вже в лютому 2026 року.