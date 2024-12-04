Lenovo Legion Go S: доступний конкурент Steam Deck

Портал Windows Central опублікував офіційні рендери майбутньої портативної консолі Lenovo Legion Go S, яка стане набагато комфортнішою для гри в портативі порівняно з торішньою Legion Go.

Дизайн пристрою виконаний у стилі ASUS ROG Ally і Steam Deck. Судячи із зображень, нова консоль позбудеться знімних контролерів, а екран буде помітно меншим, ніж у попередника.

На корпусі Legion Go S розташовані стандартні елементи управління: кнопки ABXY, два джойстики з RGB-підсвічуванням, D-pad, тригери, пелюстки і TrackPoint-подібний джойстик. Пристрій також оснастили парою динаміків, системою вентиляції і двома USB-C портами на верхній панелі.

За інформацією інсайдерів, консоль отримає чіпсет AMD Ryzen Z2 (Rembrandt) і коштуватиме близько $400. Точні характеристики поки невідомі, але за рівнем продуктивності девайс буде схожий зі Steam Deck.

Очікується, що Lenovo офіційно представить Legion Go S на виставці CES у січні 2025 року.