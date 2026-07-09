Apple Watch зможе “говорити” під водою: Apple запатентувала незвичайну технологію

Apple запатентувала технологію, яка може перетворити дисплей Apple Watch на підводний динамік. Ідея полягає в тому, щоб годинник міг передавати звукові сигнали під водою, де звичайні способи сповіщень працюють значно гірше.

Патент зареєстрували 8 липня. У документі описується система, яка дозволяє використовувати екран годинника як акустичну мембрану. Усередині корпусу має розміщуватися мініатюрний привод, який змушуватиме дисплей вібрувати. Завдяки цьому електричний сигнал перетворюватиметься на механічні коливання, а екран створюватиме у воді звукові хвилі.

Навіщо це потрібно дайверам

Проблема підводної комунікації для дайверів залишається досить серйозною. На глибині звичайні динаміки неефективні, а вібрація смартгодинника може майже не відчуватися через товстий гідрокостюм або рукавички.

Через це людина може пропустити важливі попередження. Наприклад, сигнал про занадто швидке спливання, яке підвищує ризик кесонної хвороби, повідомлення про залишок повітря в балоні або попередження про перевищення безпечної глибини.

Apple пропонує вирішити це через вібрацію самого дисплея. Такий екран зможе створювати звук без традиційного динаміка, а дайвер — чути сигнали безпосередньо під водою.

Екран працюватиме як підводна мембрана

Згідно з патентом, система може працювати в діапазоні від 50 Гц до 15 000 Гц. Це майже весь спектр, який сприймає людське вухо. Крім того, Apple описує можливість генерувати ультразвукові сигнали.

Людина їх не почує, але такі хвилі можуть використовуватися для інших задач. Наприклад, для виявлення електронних пристроїв поблизу або як спрощений аналог ехолота для орієнтування під водою.

Одним із головних технічних викликів є герметичність. Якщо дисплей має рухатися й вібрувати, корпус годинника все одно повинен залишатися захищеним від води. Для цього Apple пропонує використовувати еластичну ущільнювальну прокладку, яка згинається разом з екраном, але не пропускає воду всередину.

Також система має адаптуватися до глибини занурення. Чим більший тиск води, тим сильніше повинен вібрувати дисплей, щоб звук залишався достатньо помітним. На меншій глибині інтенсивність коливань може автоматично знижуватися, щоб економити заряд батареї.

Коли така технологія з’явиться у серійних Apple Watch, поки невідомо. Як і у випадку з багатьма патентами Apple, реєстрація ідеї ще не означає, що її обов’язково реалізують у найближчому поколінні годинників. Проте сама розробка показує, що компанія продовжує розглядати Apple Watch не лише як фітнес-гаджет, а й як пристрій для екстремальних умов, зокрема для дайвінгу.