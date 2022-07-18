Xiaomi поставила хрест одразу на 8 популярних смартфонах
Компанія Xiaomi оновила список девайсів з позначкою EOL (End of Life - з життєвим циклом, що минув). До нього увійшли смартфони 2019 року – Redmi K20 та K20 Pro.
Ці моделі більше не отримають ні оновлення прошивки MIUI, ні мінорні оновлення безпеки від самої Google . Xiaomi забезпечує підтримку смартфонів лише протягом двох років. Настав час піти на спокій екс-флагманам K-серії, хоча самі по собі вони ще досить працездатні.
Xiaomi часто критикують за такі короткі терміни підтримки своїх продуктів. Особливо компанія виділяється на тлі Samsung та Apple . Наприклад, iPhone 6S , який вийшов у 2015 році втратив підтримку в 2022 році, а це означає, що смартфон був актуальним протягом семи років.
Також китайська компанія повідомила, що з сьогодні припиняє роботу над бета-версіями прошивки MIUI для восьми смартфонів. Ось їх список:
- Xiaomi CC9 Pro;
- Redmi K30 5G;
- Redmi K30i 5G;
- Redmi K30;
- Xiaomi 10;
- Xiaomi 10 Pro;
- Redmi K30 Pro;
- Xiaomi Mi 10 Lite.
Ці девайси отримуватимуть останні оновлення MIUI 13. Єдина відмінність — смартфони не отримуватимуть нових програмних функцій, а MIUI 13.5 стане для них фінальною версією прошивки.
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