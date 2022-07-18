Xiaomi поставила хрест одразу на 8 популярних смартфонах

Ці моделі більше не отримають ні оновлення прошивки MIUI, ні мінорні оновлення безпеки від самої Google . Xiaomi забезпечує підтримку смартфонів лише протягом двох років. Настав час піти на спокій екс-флагманам K-серії, хоча самі по собі вони ще досить працездатні.





Xiaomi часто критикують за такі короткі терміни підтримки своїх продуктів. Особливо компанія виділяється на тлі Samsung та Apple . Наприклад, iPhone 6S , який вийшов у 2015 році втратив підтримку в 2022 році, а це означає, що смартфон був актуальним протягом семи років.

Також китайська компанія повідомила, що з сьогодні припиняє роботу над бета-версіями прошивки MIUI для восьми смартфонів. Ось їх список:

Xiaomi CC9 Pro;

Redmi K30 5G;

Redmi K30i 5G;

Redmi K30;

Xiaomi 10;

Xiaomi 10 Pro;

Redmi K30 Pro;

Xiaomi Mi 10 Lite.

Ці девайси отримуватимуть останні оновлення MIUI 13. Єдина відмінність — смартфони не отримуватимуть нових програмних функцій, а MIUI 13.5 стане для них фінальною версією прошивки.