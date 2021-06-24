Microsoft представляє Windows 11: найголовніше

24 червня в 18 годин за Київським часом Microsoft проведе презентацію, на якій буде представлена операційна система нового покоління, відома під назвою Windows 11 .





Що нового запропонує Windows 11 своїм користувачам? Зберемо в купу всі чутки і інсайди про найпросунутішу програмну платформу від Microsoft.

1. Новий інтерфейс. Меню “Пуск” позбудеться “живих плиток”, які перетекли в Windows 10 з “вісімки” і виглядали часом архаїчно. Крім того, кути вікон будуть закруглені, що також додасть операційці естетичності, а меню “Пуск” переміститься в середину.

Незадовго до прем’єри Microsoft опублікувала ролик-тизер, в якому можна розгледіти елементи інтерфейсу Windows 11 (і почути мелодію завантаження).

2. Підтримка віджетів від сторонніх розробників і можливість гнучко налаштовувати меню віджетів.

3. Покращена робота з декількома моніторами. Так, розташування кожного вікна на кожному моніторі буде запам’ятовуватися, і навіть після виключення і повторного включення вікна будуть на своїх місцях. Якщо ж один з моніторів буде від’єднаний, виведені на нього вікна згорнуться.

4. Нові системні значки – вони будуть відрізнятися від тих, що зараз є в Windows 10.