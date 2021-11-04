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Відомі смартфони Xiaomi, які першими отримають Android 12

Отже, чекаємо офіційного релізу вже зовсім скоро

04.11.2021
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Одночасно з анонсом Pixel 6 та 6 Pro, Google почала розсилати оновлення до Android 12 для своїх смартфонів. Але майже в цей же час з’явилася інформація про тестування нової системи сторонніми розробниками, у тому числі і Xiaomi.


Тепер у мережі «спливла» картинка, на якій зображено все, що стосується Android 12 і смартфонів китайської компанії.

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Xiaomi Android 12

З неї, в тому числі, можна дізнатися список телефонів, на яких прямо зараз тестують свіжу мобільну ОС від Google:

  • Xiaomi Civi;
  • Xiaomi 11T/11T Pro;
  • Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro/Pad 5 Pro 5G;
  • Xiaomi 11i/Hyper Speed ​​(Індія);
  • Mi 11 Lite 4G/5G/NE;
  • Mi 10 Lite 5G/Lite 5G Zoom;
  • Mi 10i / Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G China;
  • Redmi Note 11/11 Pro/11 Pro+;
  • Redmi K30 5G/5G Racing/K30i 5G;
  • Redmi Note 10 / Note 10 Pro / Max/10 5G/10T/10S/10JE;
  • Redmi 10;
  • Redmi Note 8 (2021);
  • POCO X3 Pro;
  • POCO M3 Pro 5G

При цьому там видно, що такі «народні» смартфони як Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi Note 9 і т.д. не отримають доступу до Android 12. Хіба що залишається надія на кастомні прошивки, які, при цьому, частенько можуть зламати смартфон, перетворивши його на цеглу.

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04.11.2021
1 хвилина на прочитання

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