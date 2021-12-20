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Вийшла Android 12 Go Edition для слабких смартфонів

20.12.2021
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Android 12 Go Edition

Представлено операційну систему Android 12 Go Edition для бюджетних пристроїв.


Відмітні особливості:

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– Швидка робота на смартфонах з оперативною пам’яттю 2 та менше гігабайт;

– Запуск програм буде швидше на 15-30% в порівнянні з Android 11 Go;

– Економія енергії за рахунок переведення додатків, що не використовуються, в сплячий режим;

– Можливість передачі файлів між двома смартфонами обминаючи інтернет (завдяки функції Nearby Share);

– Можливість відновлювати файли протягом місяця після видалення;

Із бонусів: більш плавна анімація.

Оновитись на неї зможуть власники пристроїв з Android 11 Go Edition, але не раніше ніж наступного року. Також наступного року анонсовано вихід нових смартфонів із даною операційною системою.

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20.12.2021
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