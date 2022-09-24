У додатку ПриватБанку з’явилася нова можливість заробітку для клієнтів

Відтепер всі клієнти ПриватБанку зможуть заробляти гроші через застосунок Приват24. Через смартфон можна проводити операції із цінними паперами. Тому придбати акції, державні облігації можна лише за наявності телефона та інтернету. Операції проходять швидко, а головне зручно для клієнтів банка. Не потрібно готувати документи, йти у банк та відстоювати чергу.

Що змінилося в Приват24

Перш за все зменшили мінімальну суму, на яку можна придбати цінні папери. Раніше угоди можна було укладати від 100 тисяч гривень, а тепер від 50 тисяч. Щоб купити облігації через Приват24, необхідно:

зайти у додаток;

обрати розділ послуги;

перейти до цінних паперів;

обрати облігації;

заповнити спеціальну форму;

затвердити дії електронним підписом (доступний у додатку ДіЯ).

Мінфін намагається у такий спосіб отримати більше коштів для фінансування української армії. Українці ж можуть не лише донатити, а ще й інвестувати в цінні папери. Це значить, що сума вкладу буде гарантовано повернена ще й з відсотками. Військові облігації можна купувати лише під час воєнного стану.

Облігації можна купувати на термін від 3 місяців до 1,3 року. Чим більше термін, тим вищий відсоток гарантує державний банк. Для прикладу: бонди на 3 місяці можуть принести до 9% доходу, на 1,3 року — до 16%. Прибуток людина отримує у такому випадку від держави. Сплачувати податок на прибуток при цьому непотрібно.

В онлайн режимі користувачі аплетом бачитимуть котирування цінних паперів, тож можуть стати свого роду повноцінним учасником ринку цінних паперів. Ознайомитись із деталями послуги можна також онлайн. Придбати цінні папери можуть фізичні та юридичні особи.