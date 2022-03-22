Названі системні вимоги довгоочікуваної Overwatch 2

На жаль, розробники не назвали дату виходу гри. Але тепер зрозуміло, який ПК потрібно готувати для Overwatch 2.





Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях буде достатньо:

Операційна система: Windows 7/Windows 8/Windows 10 64-бітна

Центральний процесор: Intel Core i3 або AMD Phenom X3 8650

Відеокарта: прискорювач серії NVIDIA GeForce GTX 600 або лінійки AMD Radeon HD 7000

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Місце на HDD/SSD: 50 ГБ

Якщо ж хочеться грати на середніх налаштуваннях при 60 FPS, то потрібна така система:

Операційна система: Windows 10 64-бітна

Центральний процесор: Intel Core i7 або AMD Ryzen 5

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD R9 380

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Місце на HDD/SSD: 50 ГБ

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