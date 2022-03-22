Softnews

Названі системні вимоги довгоочікуваної Overwatch 2

22.03.2022
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Overwatch 2

На жаль, розробники не назвали дату виходу гри. Але тепер зрозуміло, який ПК потрібно готувати для Overwatch 2.


Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях буде достатньо:

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  • Операційна система: Windows 7/Windows 8/Windows 10 64-бітна
  • Центральний процесор: Intel Core i3 або AMD Phenom X3 8650
  • Відеокарта: прискорювач серії NVIDIA GeForce GTX 600 або лінійки AMD Radeon HD 7000
  • Оперативна пам’ять: 6 ГБ
  • Місце на HDD/SSD: 50 ГБ

Якщо ж хочеться грати на середніх налаштуваннях при 60 FPS, то потрібна така система:

  • Операційна система: Windows 10 64-бітна
  • Центральний процесор: Intel Core i7 або AMD Ryzen 5
  • Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD R9 380
  • Оперативна пам’ять: 8 ГБ
  • Місце на HDD/SSD: 50 ГБ

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22.03.2022
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