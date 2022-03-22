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Названі системні вимоги довгоочікуваної Overwatch 2
На жаль, розробники не назвали дату виходу гри. Але тепер зрозуміло, який ПК потрібно готувати для Overwatch 2.
Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях буде достатньо:
- Операційна система: Windows 7/Windows 8/Windows 10 64-бітна
- Центральний процесор: Intel Core i3 або AMD Phenom X3 8650
- Відеокарта: прискорювач серії NVIDIA GeForce GTX 600 або лінійки AMD Radeon HD 7000
- Оперативна пам’ять: 6 ГБ
- Місце на HDD/SSD: 50 ГБ
Якщо ж хочеться грати на середніх налаштуваннях при 60 FPS, то потрібна така система:
- Операційна система: Windows 10 64-бітна
- Центральний процесор: Intel Core i7 або AMD Ryzen 5
- Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD R9 380
- Оперативна пам’ять: 8 ГБ
- Місце на HDD/SSD: 50 ГБ