Viber стає платним: що зміниться для користувачів

Viber, наслідуючи приклад Telegram, вирішив зробити частину своїх послуг платними і ввів передплату Viber Plus, яка коштуватиме $1.99 на місяць.

Важливо, що передплата Viber Plus не є обов’язковою, а ті, хто не хоче за неї платити, зможуть продовжити користуватися всім функціоналом месенджера, який був у нього раніше.

Однак, передплатники Plus-версії отримають деякі переваги, яких не буде у безкоштовних користувачів. Компанія заявляє, що передплатникам доступне таке:

Відсутність інтегрованої реклами.

Доступ до преміум наклейок.

Жива технічна підтримка.

Можливість змінити значок програми.

Усі учасники клубу Viber Plus також отримають іконку біля профілю, що підтверджує їхній преміальний статус. Щоб активувати нову послугу, потрібно натиснути «Ще» у верхньому правому кутку програми, а потім вибрати функцію Viber Plus і ввести платіжні дані.

Спочатку ця послуга буде доступна в ряді країн, серед яких Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Кувейт та Австралія. У розробці вже є додатковий функціонал для Viber Plus, який незабаром буде представлений. Усі доступні в даний час функції месенджера залишаться безкоштовними для звичайних користувачів.

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