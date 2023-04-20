Viber стає платним: що зміниться для користувачів

Viber, наслідуючи приклад Telegram, вирішив зробити частину своїх послуг платними і ввів передплату Viber Plus, яка коштуватиме $1.99 на місяць.
Важливо, що передплата Viber Plus не є обов’язковою, а ті, хто не хоче за неї платити, зможуть продовжити користуватися всім функціоналом месенджера, який був у нього раніше.
Однак, передплатники Plus-версії отримають деякі переваги, яких не буде у безкоштовних користувачів. Компанія заявляє, що передплатникам доступне таке:
- Відсутність інтегрованої реклами.
- Доступ до преміум наклейок.
- Жива технічна підтримка.
- Можливість змінити значок програми.
Усі учасники клубу Viber Plus також отримають іконку біля профілю, що підтверджує їхній преміальний статус. Щоб активувати нову послугу, потрібно натиснути «Ще» у верхньому правому кутку програми, а потім вибрати функцію Viber Plus і ввести платіжні дані.
Спочатку ця послуга буде доступна в ряді країн, серед яких Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Кувейт та Австралія. У розробці вже є додатковий функціонал для Viber Plus, який незабаром буде представлений. Усі доступні в даний час функції месенджера залишаться безкоштовними для звичайних користувачів.
Нагадаємо, недавно Viber назвав найпопулярніші смартфони серед українців: статистика дивує.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter