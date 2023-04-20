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Viber стає платним: що зміниться для користувачів

20.04.2023
1 хвилина на прочитання

Viber, наслідуючи приклад Telegram, вирішив зробити частину своїх послуг платними і ввів передплату Viber Plus, яка коштуватиме $1.99 на місяць.

Важливо, що передплата Viber Plus не є обов’язковою, а ті, хто не хоче за неї платити, зможуть продовжити користуватися всім функціоналом месенджера, який був у нього раніше.

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Однак, передплатники Plus-версії отримають деякі переваги, яких не буде у безкоштовних користувачів. Компанія заявляє, що передплатникам доступне таке:

  • Відсутність інтегрованої реклами.
  • Доступ до преміум наклейок.
  • Жива технічна підтримка.
  • Можливість змінити значок програми.

Усі учасники клубу Viber Plus також отримають іконку біля профілю, що підтверджує їхній преміальний статус. Щоб активувати нову послугу, потрібно натиснути «Ще» у верхньому правому кутку програми, а потім вибрати функцію Viber Plus і ввести платіжні дані.

Спочатку ця послуга буде доступна в ряді країн, серед яких Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Кувейт та Австралія. У розробці вже є додатковий функціонал для Viber Plus, який незабаром буде представлений. Усі доступні в даний час функції месенджера залишаться безкоштовними для звичайних користувачів.

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20.04.2023
1 хвилина на прочитання
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