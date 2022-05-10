Російська відповідь YouTube – портал RuTube – була зламана і не підлягає відновленню

Ще до початку війни в Україні влада рф точила зуб на головний розсадник опозиційних думок — відеопортал Youtube. Після 24 лютого риторика про необхідність заборонити в країні «ворожий» портал досягла критичної маси, у зв’язку з чим розпочався активний розвиток місцевого аналога Youtube – платформи Rutube.





Ось тільки надіям на заміну Youtube на Rutube не судилося збути. І можливо вже назавжди. Ще вранці, 9 травня, платформа “лягла” через масовану атаку хакерів. На момент написання новини на Rutube відображався лише напис “На сайті ведуться технічні роботи”. Більше того, видання The Village, посилаючись на джерело «близьке до команди Rutube», стверджує, що портал вже не підлягає відновленню, оскільки хакерам вдалося видалити код сайту.

Теоретично, звичайно, сайт має мати резервну копію, але, судячи з усього, проблема зараз полягає в тому, що команда Rutube досі не розуміє, чи мають ще хакери доступ до системи чи вже ні.