На Android запрацює нова функція, якої ще довго не буде на iPhone

Радійте, користувачі Android! Google запускає настільки магічну функцію, що вона може засоромити навіть Хогвартс. Зустрічайте Magic Compose, нового блискучого друга зі штучним інтелектом для смартфонів Android, який є настільки передовим, що навіть Apple ще не має нічого подібного. Цей розумний джин бере на себе відповідальність за відповіді на ваші текстові повідомлення.

Magic Compose вже працює в бета-версії Android, і його можна знайти в додатку Google Messages. Він переносить останні 20 повідомлень з вашого чату на сервери Google. Тут він використовує можливості нейронних мереж, щоб розшифрувати контекст розмови, а потім вправно підбирає відповідні відповіді, надаючи вам кілька блискучих відповідей на вибір.

Але кожен фокус має свої секрети, і цей не виняток. Недоліком цього чару є те, що він може підглядати ваші повідомлення, навіть ті, що захищені наскрізним шифруванням (E2EE). Але не хвилюйтеся! Google прикриє вашу спину. Технологічний гігант обіцяє не передавати повідомлення з вкладеннями, голосовими нотатками або зображеннями. Крім того, вони запевняють, що дані чату, які використовує Magic Compose, стираються з пам’яті, а відповіді зникають з серверів одразу після того, як їх передають вам.

Наразі Magic Compose працює виключно з RCS-повідомленнями, що змушує нас чекати, коли він почне працювати з SMS/MMS або навіть сторонніми чат-додатками, такими як WhatsApp і Telegram.