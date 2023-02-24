ChatGPT вирішили заблокувати в Китаї: критикує владу

Офіційно ChatGPT не працює в Китаї, але цей факт не заважає китайським користувачам взаємодіяти з нейромережею через VPN. Такий стан справ yне припав до душі уряду Піднебесної. Як повідомляє The Verge, китайським гігантам Tencent та Ant Group вже наказали обмежити доступ ChatGPT для населення.

Навряд це рішення стало для когось сюрпризом. Ситуація з тотальною цензурою у Китаї відома. І було б дивно, якби бот, який може критикувати китайський режим та видавати інформацію, неугодну правлячій партії, раптом не стали б блокувати. Формальний привід для блокування, до речі, вже з’являвся в китайській пресі — за допомогою ChatGPT ведеться поширення західної пропаганди.

Але повністю відмовлятися від перспективної технології у Китаї не збираються. Провідні китайські IT-компанії, зокрема Tencent, Baidu та Alibaba, вже активно працюють над розробкою власних аналогів ChatGPT. Пошуковий гігант Baidu вже заявив, що незабаром їх власні АІ чат-бот ERNIE-Bot інтегрують із фірмовим пошуковцем.

Чи буду китайські аналоги не гірші чи краще за оригінал — поки що невідомо. Однак у них точно буде жорстка цензура, а отже, і тренувальних даних для АІ буде менше. Менше даних – менше можливостей.

Що таке Chat GPT

на машинному навчанні та штучному інтелекті. Це величезний набір алгоритмів, що дозволяють зрозуміти та обробляти мовні дані у режимі реального часу, надавати відповіді на запитання та здійснювати автоматичний переклад текстів на різних мовах.

Chat GPT забезпечує широкий спектр можливостей, включаючи розпізнавання мовлення, генерацію тексту, машинний переклад та аналіз тексту. Завдяки своїй гнучкості та високій ефективності, Chat GPT знайшов широке застосування в таких галузях, як веб-пошук, віртуальні асистенти, аналіз соціальних медіа, робототехніка та багато інших.

Важливою перевагою Chat GPT є те, що він постійно вдосконалюється та покращується завдяки навчанню на нових даних. Це означає, що система може вивчати та розуміти нові концепції та відповідати на запитання з більшою точністю та швидкістю.