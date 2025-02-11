Глобалка Xiaomi 15 Ultra розчарує фанатів урізаною пам’яттю

Напередодні швидкого виходу суперфлагмана Xiaomi 15 Ultra в мережі з’явилася інформація про головну відмінність китайської та глобальної версій.

Згідно з витоком, міжнародна модель отримає дві конфігурації – 12/256 ГБ і 12/512 ГБ, а для Китаю вийдуть версії з 16/512 ГБ і 16/1024 ГБ. Ще будуть відрізнятися забарвлення. Глобальна версія вийде в чорному, білому і зеленому кольорах, тоді як на азіатських ринках будуть доступні додаткові забарвлення.

В іншому характеристики залишаться ідентичними для обох моделей: Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю QHD+, чотири камери, включно з перископом на 200 Мп, та акумулятор ємністю до 6000 мАг із зарядкою 90 Вт.

Передбачається, що Xiaomi 15 Ultra вийде в Китаї наприкінці лютого, а глобальна версія буде представлена на MWC на початку березня.