Рекордна батарея в бюджетнику. Honor Win Turbo 2 коштує від 15 тисяч гривень і має екран на 185 Гц

Разом з Honor Win 2 і Win RT 2 компанія представила ще одну модель, Honor Win Turbo 2, яка легко могла загубитися на тлі гучніших премʼєр. Проте саме вона здається найцікавішою для звичайного покупця, бо поєднує дуже низьку ціну, непогану начинку й рекордну батарею.

Смартфон дебютував 21 жовтня, і за китайськими цінами він справді вражає. Версія 8/256 ГБ коштує 2251 юань, тобто приблизно 15 100 грн. За 12/256 ГБ просять 2506 юанів, або близько 16 800 грн, за 16/256 ГБ 2849 юанів, або близько 19 100 грн, за 12/512 ГБ 3149 юанів, або близько 21 100 грн, а за топову 16/512 ГБ 3449 юанів, тобто приблизно 23 100 грн. Для телефона з процесором, який не дуже відстає від флагманського, і з такою батареєю це дуже вигідна пропозиція.

Батарея, екран і процесор

Головною зіркою є акумулятор на 12 070 мА·год, найбільший серед смартфонів цього класу. За оцінкою автора, цього вистачить щонайменше на три дні роботи, і навіть цілий день у Pokémon Go не мав би його розрядити.

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Екран майже повторює дисплей дорожчих моделей. Він має діагональ 6,89 дюйма, пікову яскравість 10 000 ніт і частоту оновлення 185 Гц. З продуктивністю трохи скромніше, але не критично. Процесор Snapdragon 8s Gen 4 знайомий за Nothing Phone 3, який на момент виходу вважали флагманом. До нього додається швидка оперативна пам’ять до 16 ГБ і накопичувач UFS 4.1, а такої начинки вистачить для будь-якої сучасної гри чи програми на високих налаштуваннях.

Камери виглядають слабшою ланкою. Основний 50-мегапіксельний модуль Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією, а також 12-мегапіксельна надширококутна камера навряд чи дадуть видатні знімки, але для щоденних потреб їх буде достатньо.

А як в Україні

Honor офіційно працює в Україні, але моделі серії Win і Turbo створені для китайського ринку. Тож придбати Win Turbo 2 в нас, найімовірніше, вдасться лише через сірий імпорт, а ціна буде вищою за китайську. Якщо компанія вирішить випустити схожий смартфон на глобальному ринку, він, імовірно, матиме іншу назву й іншу ціну.