Рекордная батарея в бюджетном смартфоне. Honor Win Turbo 2 стоит от 15 тысяч гривен и оснащён экраном с частотой обновления 185 Гц

Наряду с Honor Win 2 и Win RT 2 компания представила ещё одну модель — Honor Win Turbo 2, которая легко могла бы затеряться на фоне более громких премьер. Однако именно она кажется наиболее интересной для обычного покупателя, поскольку сочетает в себе очень низкую цену, неплохую начинку и рекордную емкость аккумулятора.

Смартфон дебютировал 21 октября, и по китайским ценам он действительно впечатляет. Версия 8/256 ГБ стоит 2251 юань, то есть примерно 15 100 грн. За версию 12/256 ГБ просят 2506 юаней, или около 16 800 грн, за 16/256 ГБ — 2849 юаней, или около 19 100 грн, за 12/512 ГБ — 3149 юаней, или около 21 100 грн, а за топовую версию 16/512 ГБ — 3449 юаней, то есть примерно 23 100 грн. Для телефона с процессором, который не сильно отстает от флагманского, и с такой батареей это очень выгодное предложение.

Батарея, экран и процессор

Главной изюминкой является аккумулятор емкостью 12 070 мА·ч — самый ёмкий среди смартфонов этого класса. По оценке автора, этого хватит как минимум на три дня работы, и даже целый день в Pokémon Go не сможет его разрядить.

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Экран практически не отличается от дисплея более дорогих моделей. Он имеет диагональ 6,89 дюйма, пиковую яркость 10 000 нит и частоту обновления 185 Гц. С производительностью дела обстоят чуть скромнее, но не критично. Процессор Snapdragon 8s Gen 4 знаком по Nothing Phone 3, который на момент выхода считался флагманом. К нему добавляется быстрая оперативная память объемом до 16 ГБ и накопитель UFS 4.1, а такой «начинки» хватит для любой современной игры или программы на высоких настройках.

Камеры выглядят слабым звеном. Основной 50-мегапиксельный модуль Sony LYT-600 с оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера вряд ли позволят делать выдающиеся снимки, но для повседневных нужд их будет достаточно.

А как в Украине?

Honor официально работает в Украине, но модели серий Win и Turbo созданы для китайского рынка. Поэтому приобрести Win Turbo 2 у нас, скорее всего, удастся только через серый импорт, а цена будет выше, чем в Китае. Если компания решит выпустить похожий смартфон на глобальном рынке, он, вероятно, будет иметь другое название и другую цену.