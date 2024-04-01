Ігри для PS5 Pro отримають спеціальне маркування

Для ігор під PS5 Pro з’явиться спеціальне маркування. Новий витік інформації говорить про те, що Sony введе маркування “PS5 Pro Enhanced” для позначення ігор, що використовують можливості PS5 Pro, про яку ходять чутки. Але є нюанс.

За даними InsiderGaming, для отримання цього омріяного значка в грі має з’явитися спеціальний графічний режим PS5 Pro. Цей режим зможе “похвалитися” PSSR для підвищення роздільної здатності 4K, але не справжньої, а за допомогою програмних можливість, своєрідним “розтягуванням” зображення, постійними 60 FPS і вдосконаленим або додатковим трасуванням променів. Чи варте все це покупки окремої консолі – вибір за вами.

Чутки вказують на те, що запуск PS5 Pro відбудеться наприкінці 2024 року. Очікується, що порівняно з базовою PS5 Pro отримає: