Створено унікальний телевізор, який працює без підключення до розетки

LG розробила інтер’єрний телевізор StanbyME із вбудованим акумулятором на три години роботи. Модель не потребує підключення до електромережі, її можна розмістити в будь-якому місці та підключати бездротовим каналом смартфони та планшети на iOS та Android. У дизайні StanbyME є чимало спільного із зовнішністю ПК Apple iMac G4 зразка 2022 року.





ТБ «на батарейках»

Компанія LG анонсувала телевізор StanbyME, який можна зарахувати до класу інтер’єрних. Це унікальна модель: інші сучасні виробники не пропонують схожих можливостей і дизайну рішень.

Головна особливість StanbyME полягає у можливості працювати навіть там, де немає жодної розетки, наприклад, на природі. Це у всіх сенсах бездротовий телевізор, у якому вбудований акумулятор на три години автономної роботи.

У комплект постачання StanbyME входить багатофункціональна підставка, що нагадує ніжку сучасного торшера. Вона дозволяє регулювати кут нахилу екрана, а також розміщувати його будь-де без необхідності перетягувати його руками. В основі вбудовані приховані коліщатка для зручного переміщення.

Повноцінний показ StanbyME відбудеться у січні 2022 р. у рамках міжнародної щорічної виставки споживчої електроніки CES 2022. Поки що LG обмежилася розкриттям базової інформації про цю новинку. Ціна телевізора також поки що залишається невідомою. Задня панель новинки має тканинне покриття.

Як користуватися

Додаткову мобільність телевізору StanbyME надають його порівняно компактні за сучасними мірками розміри. Користувачеві не доведеться катати за собою габаритну панель на 40 і більше дюймів, оскільки діагональ екрану інтер’єрної новинки LG становить 27 дюймів. Роздільна здатність панелі LG поки не повідомляє, як і співвідношення її сторін.

З такого ракурсу телевізор легко сплутати з торшером

Керувати смарт-ТВ можна трьома способами. Перший і класичний варіант – це пульт дистанційного керування, що входить в комплект. Також StanbyME розпізнає торкання за рахунок наявності сенсорного дисплея.

Додатково в телевізорі вбудована функція керування жестами. Поки немає даних, як LG реалізувала її, скільки сенсорів використовується, і на якій відстані від екрану вони здатні вловлювати рух.

За способом кріплення до підставки та дизайну самого кронштейна новий StanbyME дуже сильно нагадує комп’ютер Apple iMac покоління G4, що вийшов у 2002 році.

Ідею з тканинним покриттям LG могла піддивитися у Microsoft та її лептопів Surface

Вона дозволяє задавати кут нахилу дисплея, а також повертати його на 90 градусів із ландшафтного розташування в портретне та назад.

Джерела контенту

За заявою LG, її новий StanbyME вміщує програми популярних стрімінгових сервісів, правда, поки що тільки американських. В наявності встановлені утиліти YouTube, і Amazon Prime Video і Netflix.

Ще одна “фішка” LG StandbyME

У телевізор вбудовані деякі бездротові модулі зв’язку, що дозволяють йому відтворювати контент з пристроїв на базі iOS та Android. Найімовірніше, для цього в ньому використовується Wi-Fi, але LG про це поки не говорить, хоча NFC-чіп все ж таки згадує.

Додатково в ТВ вбудовані порти USB для підключення флешок та HDMI. Останній стане в нагоді, якщо до телевізора підключити системний блок комп’ютера або ноутбук.

Дизайнерські ідеї Apple пройшли перевірку часом

Все перераховане доповнено знімною камерою. Вона потрібна для здійснення відеодзвінків, а школярам StanbyME у такій конфігурації може знадобитися для участі в уроках відеозв’язку.

Ще одна новинка LG

Телевізор StanbyME можна вважати якщо не прямим, то непрямим конкурентом інтер’єрної моделі Samsung The Sero, прем’єра якого відбулася ще у січні 2020 р. Його екран теж здатний повертатися на 90 градусів. Однак, без підключення до електромережі він працювати не в змозі.

Samsung The Sero

Тим часом друга новинка компанії під назвою Objet (не плутати з Object) навіть непрямих конкурентів поки що не має. Це OLED-телевізор, у якого навіть немає власної підставки, його можна просто притулити до стіни з кутом нахилу до 5 градусів.

LG Objet теж можна розмістити де завгодно, але розетка йому все ж таки знадобиться

Екран має моторизовану захисну кришку, що з’їжджає вниз сигналом з пульта управління. Її зовнішня площина оброблена тканиною трьох кольорів на вибір – червоного, зеленого та бежевого.

LG Objet має діагональ 65 дюймів, штатну 4,2-канальну акустичну систему сумарно потужністю 80 Вт (чотири динаміки, два сабвуфери). Всі його можливості, а також вартість, як і у випадку зі StandbyME, LG розкриє на CES 2022.