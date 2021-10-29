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Стало відомо, в чому різниця роботи круглих та квадратних антен мобільного зв’язку в метро

29.10.2021
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Сигнал мобільного зв’язку не може пробитися з поверхні станції метрополітену крізь товщу Землі. Щоб смартфони працювали і в підземці потрібні спеціальні стільникові станції та антени, які створюють покриття вздовж ескалаторів, на переходах і на самих станціях метро.


Під час своєї нещодавньої поїздки в Київ ми помітили 2 дуже різні типи антен для мобільного зв’язку: круглі і квадратні. Розповімо у чому їх основна відмінність. Хоча є ще й третій тип, але про нього наприкінці.

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Отже, більшість антен для мобільного зв’язку в метро мають квадратну, навіть швидше прямокутну форму. По суті – це ті ж панельні антени, що і на стільникових вишках на поверхні. Тільки вони сильно зменшені у розмірах.

Такі міні-панельні антени випромінюють та приймають сигнал в обмеженому секторі: від 30 до 60 градусів. Причому вони виробляють покриття тільки перед собою, так само як і антени на станціях на поверхні. З тильного боку таких антен сигнал майже не випромінюється (це паразитний сигнал), тому їх часто встановлюють прямо на стіні:

Панельні антени часто кріплять до стіни

Але в переходах метро також можна зустріти ще один тип антен – круглі. На вигляд вони схожі на тарілки прибиті до стелі. На відміну від панельних, круглі антени випромінюють сигнал на 360 градусів довкола себе. Немає якогось конкретного спрямування.

Тому круглі антени частіше встановлюють у якихось розширеннях, наприклад, де встановлені турнікети. Також іноді їх можна побачити у широких підземних переходах.

Круглі антени зазвичай кріплять до стелі

Крім цих двох типів антен, які іноді називають пасивними, є ще й активні антенні модулі. На відміну від перших, до яких сигнал мобільного зв’язку подається через коаксіальний кабель, активні антени з’єднуються з обладнанням станції через Ethernet-кабель. По ньому передаються команди управління, електроживлення та сигнал, який потрібно передавати в ефір на проміжній частоті.

В активному антенному модулі сигнал із проміжної частоти переноситься на робочу (частоту оператора) і випромінюється в ефір. У таких систем є свої плюси та мінуси – про це в окремій статті. Але такі активні модулі можна легко відрізнити за світлодіодними індикаторами з торця або на лицьовій панелі.

Активні антенні модулі сильно відрізняються формою

Крім того, активні антенні модулі зазвичай мають закруглені краї і формою являють собою щось середнє між прямокутником і овалом. Сигнал у таких модулях також як і в панельних антенах випромінюється в певному секторі.

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29.10.2021
1 хвилина на прочитання

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