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Ілон Маск задумав створити університет із непристойною назвою

29.10.2021
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Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, задумався про відкриття власного університету та вибрав для нього дуже гучну назву.


“Думаю відкрити новий університет: Техаський інститут технології та науки”,  – написав підприємець у своєму акаунті в  Twitter .

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На перший погляд, нічого незвичайного в назві немає, доки не звернути увагу на англійську абревіатуру. У перекладі на англійську назва вишу звучить як Texas Institute of Technology & Science, відповідно, скорочення буде еквівалентна вульгарному найменуванню жіночих грудей -TITS.

Також Маск анонсував розробку “епічного мерчу”, здатного викликати загальне захоплення.

Раніше GSMinfo повідомляв про ім’я, яке Ілон Маск і співачка Граймс вирішили дати своєму синові  – X A-12. Артистка пояснила, що X у імені – «невідома змінна», Æ – ельфійське написання абревіатури AI («штучний інтелект чи кохання»), а A-12 – американський літак-розвідник, який не несе на собі зброю.

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29.10.2021
1 хвилина на прочитання

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