Ілон Маск задумав створити університет із непристойною назвою

Американський бізнесмен Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, задумався про відкриття власного університету та вибрав для нього дуже гучну назву.





“Думаю відкрити новий університет: Техаський інститут технології та науки”, – написав підприємець у своєму акаунті в Twitter .

На перший погляд, нічого незвичайного в назві немає, доки не звернути увагу на англійську абревіатуру. У перекладі на англійську назва вишу звучить як Texas Institute of Technology & Science, відповідно, скорочення буде еквівалентна вульгарному найменуванню жіночих грудей -TITS.

Також Маск анонсував розробку “епічного мерчу”, здатного викликати загальне захоплення.

Раніше GSMinfo повідомляв про ім’я, яке Ілон Маск і співачка Граймс вирішили дати своєму синові – X A-12. Артистка пояснила, що X у імені – «невідома змінна», Æ – ельфійське написання абревіатури AI («штучний інтелект чи кохання»), а A-12 – американський літак-розвідник, який не несе на собі зброю.