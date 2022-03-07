В Україні вирішили оснастити бомбосховища мережами Wi-Fi

Українські інтернет-провайдери взялися за підключення бомбосховищ та підземних паркінгів до всесвітньої мережі. Про реалізацію такої ініціативи повідомив Петро Оленич, заступник очільника КМДА та керівник напрямку цифрової трансформації відомства. Посадовець пообіцяв всіляко сприяти технічним спеціалістам, адже зв’язок та доступ до інформації зараз є надважливим.





Провідні українські провайдери почали оснащувати укриття усією необхідною апаратурою ще у перші дні війни, не чекаючи заклику від влади. Зокрема об’єднання інтернет-операторів, до яких входять компанії «Воля» та «Датагруп», до 4 березня встигли підключити до мережі Інтернет близько 100 бомбосховищ. Шість із них знаходиться у столиці, решта – у Івано-Франківську, Тернополі, Харкові, Рівному та ще кількох українських містах.

Окрім доступу до всесвітньої павутини, ці провайдери також встановили в деяких укриттях телевізори, які транслюють провідні інформаційні канали країни.

Не залишився осторонь і популярний провайдер «Ланет». Як зазначив керівник оператора Маріан Івасюк, у Києві наразі вдалося підключити до мережі 24 бомбосховища. За його словами такі роботи компанії обходяться відносно недорого – від 1 до 2 тис грн. Однак через небезпеку для персоналу та проблеми з транспортом процес під’єднання укриттів до Інтернет відбувається набагато повільніше, ніж хотілося б.

Натомість національний інтернет-оператор «Фрінет» вирішив налагодити підключення до мережі не лише у сховищах, а й на військових об’єктах, блокпостах та штабах територіальної оборони. Усі технічні роботи компанія, звісно ж, виконує безкоштовно.

Підключився до проекту й відомий в Україні провайдер «Павутина». На рахунку компанії вже понад півсотні підключених до мережі паркінгів та бомбосховищ. Щоправда директор компанії Олександр Арютюнян стверджує, що кількість заявок наразі принаймні удвічі перевищує фізичні можливості його працівників.

Які проблеми виникають у провайдерів?

Найбільші провайдери України також розповіли про труднощі, які зазвичай виникають в процесі підключення. Перш за все працівники інтернет-компаній не вважаються представниками критичної інфраструктури, а отже не можуть потрапити у бомбосховища протягом дня. Доступ до укриттів вони отримують разом із пересічними громадянами незадовго по комендантської години. Тож майстри просто не встигають за один раз провести всі необхідні роботи.

Окрім того у провайдерів досить обмежені запаси кабелів, роутерів та іншої апаратури. А замовлення та доставка необхідних компонентів в умовах війни суттєво ускладнюється.

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