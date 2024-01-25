В ОАЕ почали будувати хмарочос вартістю $1.5млрд

В ОЕА запускають ще одне масштабне і супер-дороге будівництво. Йдеться про хмарочос, який може стати 3-м за висотою у світі.

Уже багато років рекорд висоти тримає Бурдж Халіфа зі своїми 828 м висоти, а на другому місці перебуває малайзійське Merdeka 118 заввишки майже в 679 м. Чи довго протримається ця розстановка на пальмі першості висоти?

Днями будівельна компанія Azizi Developments випустила прес-реліз про початок масштабного будівельного проекту Burj Azizi. Бюджет будівництва хмарочоса зараз становить півтора мільярда доларів США. Після завершення будівництва всередині “Вежі Азізі” (так дослівно перекладається Бурдж Азізі) мають розташуватися торговельний центр, “7-зірковий” готель, пентхауси, квартири та оглядовий майданчик на самій вершині.

Burj Azizi

Якщо все піде як заплановано, то Бурдж Азізі може виявитися вищим за Merdeka 118, однак про остаточну висоту дубайського хмарочоса, який будується, поки що говорити рано.

Варто зазначити, що у 2023 р. було оголошено про відновлення будівництва в Дубаї ще одного супер-хмарочоса “Бурдж Джидда” (Вежа Джидда), висота якого має сягнути 1 км. Його будівництво розпочалося у 2013 р. і з низки причин зупинилося у 2018.

Якщо цей проєкт доведуть до кінця, то найвищі хмарочоси світу будуть представлені виключно дубайськими будівлями. Найвищою буде “Вежа Джидда”, на другому місці опиниться “Бурдж Халіфа”, а третє місце може посісти “Бурдж Азізі”.