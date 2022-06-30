TikTok можуть видалити з Google Play та AppStore вже наступного тижня

В уряді США знову воюють із TikTok. Цього разу за справу взялася Федеральна комісія зв’язку (FCC). Її керівник, Брендан Карр, написав листа генеральному директору Alphabet (материнська компанія Google) Сундару Пічаї та голові Apple Тіму Куку з вимогою видалити TikTok з магазинів Google Play та App Store.





Карр переконаний, що китайська програма шпигує за громадянами США. Вона збирає дуже багато конфіденційної інформації і пересилає її прямо до Пекіна. Комісар заявив, що TikTok може зберігати чернетки, має доступ до історії пошуку, перехоплює натискання кнопок, відстежує біометричні дані, а також має доступ до тексту, зображень та відео з буфера обміну смартфона.

Брендан Карр назвав TikTok не просто додатком для обміну кумедними відео та мемами, а «вовком у овечій шкурі». Як докази він послався на дослідження, яке показало, що китайські співробітники TikTok мали доступ до особистих даних американських користувачів. Чиновник хоче, щоб Google та Apple або видалили TikTok зі своїх магазинів додатків, або надали письмове пояснення, чому вони можуть цього зробити, до 8 липня.