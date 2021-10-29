Xiaomi навіть не снилось: Samsung оновить до Android 12 майже 100 смартфонів

У вересні Samsung випустила бета-версію One UI 4.0 – нового покоління оболонки для смартфонів Galaxy на основі на Android 12. Зараз прошивка доступна лише учасникам програми попереднього тестування. Стабільна версія вийде не пізніше за грудень, але список пристроїв, які отримають оновлення, відомий вже зараз. Компанія сама опублікувала його на конференції Samsung Developers Conference.





Виробник повідомив, що при створенні One UI 4.0 розробники не використовували попередні напрацювання, а створювали все з нуля. Інтерфейс корейських смартфонів стане ще зручнішим, інтуїтивно зрозумілим і доброзичливим для користувачів-початківців.

Список смартфонів Samsung, які отримають оновлення до One UI 4.0 на базі Android 12, виглядає наступним чином.

Серія Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (це останнє оновлення ОС Android для цієї моделі)

Galaxy S10 (останнє оновлення Android)

Galaxy S10+ (останнє оновлення Android)

Galaxy S10e (останнє оновлення Android)

Galaxy S10 Lite

Серія Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G — останнє оновлення Android)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – останнє оновлення Android)

Galaxy Note 10 Lite

Серія Galaxy Z/Fold

Galaxy Fold (LTE/5G – останнє оновлення Android)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (останнє оновлення Android)

Galaxy A01 (останнє оновлення Android)

Galaxy A11 (останнє оновлення Android)

Galaxy A31 (останнє оновлення Android)

Galaxy A41 (останнє оновлення Android)

Galaxy A21 (останнє оновлення Android)

Galaxy A21s (останнє оновлення Android)

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (останнє оновлення Android)

Galaxy A02s (останнє оновлення Android)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (останнє оновлення Android)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Серія Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (останнє оновлення Android)

Galaxy M02 (останнє оновлення Android)

Galaxy M21 (останнє оновлення Android)

Galaxy M21s (останнє оновлення Android)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (останнє оновлення Android)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (останнє оновлення Android)

Galaxy M31s (останнє оновлення Android)

Серія Galaxy F

Galaxy F41 (останнє оновлення Android)

Galaxy F62

Galaxy F02s (останнє оновлення Android)

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (останнє оновлення Android)

Galaxy Xcover 5

Серія планшетів Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (останнє оновлення Android)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (останнє оновлення Android)

Galaxy Tab A7 (останнє оновлення Android)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (останнє оновлення Android)

Як видно зі списку, корейці вирішили не скупитися з оновленням. Нову версію прошивки отримають багато хітових моделей минулих років, а не тільки новинки. Вчіться, Xiaomi!