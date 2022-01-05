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Intel представила мобільні процесори Intel 12 покоління, а також графіку Intel Arc

05.01.2022
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Intel Core

В рамках виставки CES 2022 компанія Intel представила свою продукцію 12-го покоління, серед якої нові процесори та графічні чіпи Intel Arc. Під час презентації були показані високопродуктивні мобільні процесори 12-го покоління для ігрових та робочих платформ, виготовлені з використанням техпроцесу Intel 7 та флагманська модель нової серії H — Intel Core i9-12900HK для ігрових платформ.


Цей процесор працює на частоті до 5 ГГц і має до 14 обчислювальних ядер (6 P-ядер та 8 E-ядер) і до 20 обчислювальних потоків, що забезпечує Intel Core i9-12900HK найкращі результати продуктивності порівняно з попереднім поколінням Intel. Також представники Intel запевняють, що продуктивність нових чіпів лінійки H вища до 40% порівняно з попереднім поколінням.

Intel Arc

Крім того, компанія Intel вже почала постачання графіку Intel Arc для OEM-виробників, що означає появу нових дискретних відеокарт в основі мобільних і настільних систем користувачів. Продукти від Intel Arc запропонують користувачам функції апаратного прискорення трасування променів, ІІ-масштабування Xe Super Sampling (XeSS) і технологію Intel® Deep Link.

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05.01.2022
1 хвилина на прочитання

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