Українців застерегли від отримання смартфона у подарунок

Слід обережно приймати в подарунок смартфони, особливо від малознайомих людей, оскільки на них може бути встановлене ​​прослуховування. Про це в бесіді з GSMinfo заявив фахівець з кібербезпеки Юрій Шарлай.

“Якщо попрацював профі, то “жучок” виявить тільки фахівець, але якщо за справу брався хакер-аматор з мінімумом знань – запідозрити недобре буде простіше”, – заявив Шарлай.

За словами експерта, загроза потрапити під прослуховування з будь-якою зловмисною метою існує завжди, тому не варто користуватися гаджетом, чиє походження вам невідоме. Серед очевидних ознак прослуховування Шарлай назвав швидку розрядку пристрою, сильне нагрівання при розмові та появу програм, які встановлювали не ви. Щоб додатково убезпечити себе, експерт не рекомендував віддавати свій смартфон у руки чужим людям, навіть якщо вони просять «зробити лише один дзвінок».