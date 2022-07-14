Bluetooth LE Audio значно розширює можливості бездротових навушників

Ще на початку 2020 року був представлений новий стандарт Bluetooth LE Audio і Bluetooth SIG сподівалася, що перші пристрої з його підтримкою з’являться на ринку вже до кінця року. Не склалося: сертифікація затяглася, і завершити її вдалося лише зараз. Зате тепер на нас чекає революція у світі бездротових навушників.





Головною перевагою Bluetooth LE Audio стала підтримка кодека LC3. Він позиціонується як ефективніший спосіб передачі звуку. Це означає або набагато вищу якість звуку при тому ж бітрейті, ніж у SBC, або навіть трохи кращу якість звуку при половині бітрейту. Почути різницю можна на сайті Bluetooth SIG : у плеєрі доступне порівняння аудіо без кодування, а також у LC3 та SBC з різним бітрейтом.

Чим нижче бітрейт, тим нижче енергоспоживання, так що навушники з цим стандартом зможуть не тільки видавати якісніший звук, а й тримати заряд значно довше за сучасні моделі.

Інша важлива функція – можливість підключення кількох аудіопристроїв до одного джерела через інтерфейс Auracast . Він дозволить підключити дві пари навушників до одного смартфона або підключити відразу багато пар до одного телевізора, розташованого в громадському місці — наприклад, у тренажерному залі.

Bluetooth SIG пояснює, що користувачі зможуть шукати джерела звуку, як у мережі Wi-Fi. Також для підключення можна буде відсканувати QR-код або торкнутися поверхні NFC-міткою. Також обіцяють покращену підтримку TWS-навушників: Bluetooth LE Audio дозволяє кожному навушнику підтримувати окреме з’єднання із джерелом звуку.

Виробники вже можуть приступити до впровадження Bluetooth LE Audio у свої пристрої, тому цього разу ми дійсно можемо побачити готові навушники з таким стандартом до кінця року.

На сайті Bluetooth SIG зазначається, що деякі існуючі пристрої зможуть оновитися для підтримки Bluetooth LE Audio, а базову підтримку стандарту вже додали в бету Android 13. Але більшості користувачів для доступу до всіх переваг Bluetooth LE Audio навушники доведеться поміняти.