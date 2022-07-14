Bluetooth LE Audio значно розширює можливості бездротових навушників
Новий енергоефективний кодек, можливість підключення кількох навушників до одного пристрою та не тільки.
Ще на початку 2020 року був представлений новий стандарт Bluetooth LE Audio і Bluetooth SIG сподівалася, що перші пристрої з його підтримкою з’являться на ринку вже до кінця року. Не склалося: сертифікація затяглася, і завершити її вдалося лише зараз. Зате тепер на нас чекає революція у світі бездротових навушників.
Головною перевагою Bluetooth LE Audio стала підтримка кодека LC3. Він позиціонується як ефективніший спосіб передачі звуку. Це означає або набагато вищу якість звуку при тому ж бітрейті, ніж у SBC, або навіть трохи кращу якість звуку при половині бітрейту. Почути різницю можна на сайті Bluetooth SIG : у плеєрі доступне порівняння аудіо без кодування, а також у LC3 та SBC з різним бітрейтом.
Чим нижче бітрейт, тим нижче енергоспоживання, так що навушники з цим стандартом зможуть не тільки видавати якісніший звук, а й тримати заряд значно довше за сучасні моделі.
Інша важлива функція – можливість підключення кількох аудіопристроїв до одного джерела через інтерфейс Auracast . Він дозволить підключити дві пари навушників до одного смартфона або підключити відразу багато пар до одного телевізора, розташованого в громадському місці — наприклад, у тренажерному залі.
Bluetooth SIG пояснює, що користувачі зможуть шукати джерела звуку, як у мережі Wi-Fi. Також для підключення можна буде відсканувати QR-код або торкнутися поверхні NFC-міткою. Також обіцяють покращену підтримку TWS-навушників: Bluetooth LE Audio дозволяє кожному навушнику підтримувати окреме з’єднання із джерелом звуку.
Виробники вже можуть приступити до впровадження Bluetooth LE Audio у свої пристрої, тому цього разу ми дійсно можемо побачити готові навушники з таким стандартом до кінця року.
На сайті Bluetooth SIG зазначається, що деякі існуючі пристрої зможуть оновитися для підтримки Bluetooth LE Audio, а базову підтримку стандарту вже додали в бету Android 13. Але більшості користувачів для доступу до всіх переваг Bluetooth LE Audio навушники доведеться поміняти.
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