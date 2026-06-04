Casio випустила ультратонкі смартгодинники G-Shock G-Steel у повністю чорному кольорі

Японський бренд Casio офіційно представив дві нові ювілейні моделі смартгодинників із серії G-Steel — GST-B1000BD-1A та GST-B1000BD-2A. Головною особливістю новинок стало поєднання ультратонкого корпусу, преміальних матеріалів та повністю чорного дизайну, при цьому розробникам вдалося зберегти фірмову ударостійкість і надійність лінійки G-Shock.

Габарити корпусу становлять 46,9 на 44,2 міліметра, а його товщина зменшилася до 11,6 міліметра. Щоб досягти таких показників, інженери компанії застосували оновлений внутрішній модуль та змінили конструкцію кріплення скла. Основа корпусу виготовлена з екологічної біосмоли, яку доповнює захисний безель із нержавіючої сталі. Усі металеві елементи годинника мають спеціальне чорне іонне покриття.

Пристрої працюють на базі технології Tough Solar, яка забезпечує живлення від сонячної енергії. Заряду акумулятора вистачає до п’яти місяців у звичайному режимі використання або до вісімнадцяти місяців за умови активації енергоощадного режиму. Також передбачена можливість синхронізації зі смартфоном через Bluetooth за допомогою фірмового додатка Casio Watches. Ця функція дозволяє автоматично коригувати час, керувати налаштуваннями пристрою та використовувати опцію пошуку телефону.

Попри зменшену товщину, годинники зберегли весь стандартний функціонал G-Shock, який включає:

водонепроникність на рівні 20 АТМ;

вбудований секундомір та таймер;

систему будильників;

яскраве підсвічування циферблата.

Офіційний старт продажу обох моделей заплановано на червень, а їхня орієнтовна вартість становитиме близько 474 доларів США.