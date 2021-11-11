Стало відомо, у чому полягає небезпека старих смартфонів

Експерти попереджають, що незважаючи на те, що акумулятори в смартфонах стають все довговічнішими, вони, проте, схильні до деградації. Так, з часом ємність будь-якого акумулятора знижуватиметься. Зазначається, що п’ята частина їхньої ємності зменшиться вже через 12 місяців активного використання.





Через те, що ресурс батареї смартфона добігає кінця, може статися її здуття. Ефект від цього може піти на задню кришку або на екран, це залежить від конструкції смартфона, від того, як розташовані компоненти всередині пристрою. Користуватись таким телефоном не рекомендується.

Фахівці відзначають, що така рекомендація зумовлена ​​непередбачуваністю батареї — у кращому разі вона вийде з ладу, проте є ймовірність, що вона вибухне.