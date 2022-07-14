В Україні заговорили про «податок на смартфони»: як це вплине на вартість техніки

Незабаром в Україні можуть змінити розмір так званого «податку на смартфони». У другому читанні законопроекту №5552-1 «Про авторські та суміжні права» буде розглянута нова методика розрахунку цього податку, завдяки якій він зменшиться ледь не удвічі. А це, своєю чергою, одразу ж відобразиться на ціні телевізорів, смартфонів та іншої техніки.





Що таке «податок на смартфони»

«Податком на смартфони» називають певну квоту, вже закладену у вартість електроприладів. Цю квоту покупець платить за можливість зробити на придбаному пристрої копію контенту, наприклад фільму, музики чи книги. Отримані в якості податку кошти потрапляють до організації колективного управління, або ОКУ, а потім розподіляються поміж власниками авторських прав.

Чому закон потрібно змінити

Метод розрахунку цього виду податку в Україні дещо застарів і не відповідає сучасним реаліям. Адже на сьогоднішній день близько 30% українців на постійній основі користуються платними медіасервісами, як то Megogo, YouTube, Netflix тощо. Контент на цих ресурсах зазвичай надійно захищений й користувач не може скопіювати та розповсюдити його. Тож із врахуванням діючого зараз «податку на смартфони» такому клієнту доводиться платити на контент двічі.

Те ж саме стосується і телевізорів з функцією запису. Хоча на них і можна записувати та переглядати повторно медіаконтент, поширити його чи перенести на інший носій вони не дозволяють. Однак актуальна методика розрахунку податку схоже орієнтована на технології 90-х, коли за допомогою відеомагнітофона користувачі могли нескінченну кількість разів копіювати придбану касету з фільмом та роздавати друзям, чи навіть продавати на чорному ринку.

Наскільки знизиться податок

Зараз, коли Україна отримала статус кандидата до ЄС, українська нардепи вирішили, що саме час актуалізувати стару норму та підігнати її під вимоги Євродирективи. Нова методика розрахунку податку, розроблена «Київською школою економіки», враховує низку важливих факторів, зокрема:

вартість техніки;

вартість контенту;

обсяг контенту, який споживає середньостатистичний покупець;

ВВП в розрахунку на одного громадянина;

обсяг тіньового ринку та ін.

Саме завдяки тому, що дана методика враховує рівень економіки країни, «податок на смартфони» в разі прийняття Радою відповідного законопроекту може зменшитися майже удвічі. Якщо за старим методом розрахунку податок на телевізори з функцією запису складав 0,44%, то тепер ставка знизиться до 0,23%. Тож він такої модернізації податку українці лише виграють. До того за рахунок зниження вартості легальної техніки, популярність тіньового ринку піде на спад, що також є не останнім пунктом у списку вимог Євросоюзу.