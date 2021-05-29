Розкрито характеристики смартфона OnePlus Nord CE 5G

Компанія OnePlus офіційно підтвердила, що 10 червня відбудеться анонс декількох новинок з підтримкою 5G. Головною серед них буде OnePlus Nord CE 5G. Цей смартфон є модифікацією першого Nord, але з деякими поліпшеннями. За даними ресурсу Android Central, пристрій буде оснащено 6.43-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 90 Гц, апаратною основою Snapdragon 750G і потрійною основною камерою, головний датчик якої має 64 МП.





Крім того, передбачається, що смартфон отримає дизайн, що нагадує серію OnePlus 9 і 16-мегапіксельну фронтальну камеру. А ось вартість пристрою поки що не називається. Зате є офіційне підтвердження, що нова модель створюється для європейського й індійського ринків. Незабаром має з’явитися ще більше подробиць про новий смартфон, адже анонс відбудеться менше ніж через 2 тижні.