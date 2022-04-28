Експерт назвав головну небезпеку телефонів із двома sim-картами

Телефони з двома слотами для SIM-карт мають безліч переваг, наприклад, вони дуже зручні для тих, у кого є і робочий, і особистий номер. Однак ці апарати мають і недоліки. Про це розповів технічний експерт компанії Slaxico Іван Грибчук.





За словами фахівця, у таких пристроїв часто спостерігається втрата сигналу в однієї або відразу двох карт.

“Це відбувається через те, що пристрою складно одночасно отримувати інформацію з більш ніж одного джерела, доводиться контролювати потоки інформації та розподіляти їх, що призводить до виникнення помилок у момент перемикання від одного приймального модуля до іншого”, – розповів Іван Грибчук.

І чим більше таких помилок накопичується, тим швидше відбуваються порушення в роботі телефону. Найважливіше ж, що апарат все ще показуватиме, що зв’язок є. Проте фактично до абонента ніхто не зможе зателефонувати.

Вирішити проблему просто. За словами експерта, потрібно просто перезавантажити телефон. Але допоможе це лише один раз і не врятує від виникнення таких складностей наступного разу.