Українцям масово продають фальсифіковані ковбаси: як відрізнити хороший продукт від небезпечного?

Ковбаса — це улюблений продукт багатьох. Дехто щиро вважає, що якщо в холодильнику немає ковбаси, то в домі немає чого їсти. Варена, копчена, сиров’ялена — на ринку та в магазинах десятки сортів на любий смак та гаманець. Але виявляється 90% цієї продукції — це небезпечний фальсифікат виготовлений в незрозумілих умовах. В складі м’яса звісно ж немає, зате є перемелені кістки і шкіра тварин.





Якщо вам стане погано після такого продукту, то поскаржитися ви навряд чи зможете, адже часто виробник вказує адресу підприємства, якого взагалі за цією адресою не існує. Тобто навіть якщо ви не полінувалися приїхати на виробництво, виявиться, що насправді за цією адресою звичайний житловий будинок.

Як убезпечити себе, та розрізнити нормальну ковбасу від небезпечної підробки?

Експерти дають кілька порад

Є кілька рекомендацій дотримуючись яких ви зможете придбати продукт, який містить нормальне м’ясо, та є безпечним для здоров’я.

Обирайте великі торгові мережі та перевірених виробників. Можливо у вас в регіоні є великий виробник, якого всі знають і якому більш менш довіряють? Купуйте продукцію від нього. Також обирайте для покупок великі торгові мережі, адже на ринку можна натрапити на будь-що. Добавка Е621. Шукайте цю добавку в складі. Якщо є — не беріть ковбасу. Там м’яса точно немає. Ціна. Нормальна ковбаса коштує від 200 грн. за кілограм. Але зараз виробники фальсифікату пішли на хитрість і нагло ставлять високі ціни за неякісну продукцію, щоб закрутити мізки покупцям. Тому, повертаємось до пунктів 1 і 2. Читайте склад. Якщо на першому місці добавка (ММО), то навряд чи в ковбасі є м’ясо. Краще пошукайте ще.

До речі, на фальсифікаті часто пишуть “Дитяча ковбаса”, тому на таких товарах теж ретельно читайте склад.