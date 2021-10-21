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Чоловіка засудили на $180 тисяч за помилку в Facebook

21.10.2021
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Ситуація, коли роботодавець і найманий працівник розходяться не зовсім полюбовно – не рідкість. Часом ображена сторона не готова миритися з несправедливістю і намагається насолити кривдникові, наприклад, написавши пост в соціальних мережах. Зазвичай такі історії проходять повз очі широкої публіки, але в разі Ентоні Задравіча, агента з нерухомості з Австралії, подія прийняла серйозний оборот – тепер чоловікові загрожує штраф в 180 тисяч доларів.


Задравіч після звільнення опублікував в фейсбуці пост, в якому висловив своє невдоволення колишнім роботодавцем Стюартом Ганом. Останній не виплатив до бюджету пенсійні нарахування, які Здравовіч заробив за роки праці.

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Цілком повідомлення виглядало наступним чином: «Ох Стюарт Ган !! Продає багатотисячні будинки в Pearl Beach, але не здатний заплатити відрахування своїх співробітник ів в пенсійну систему! Ганьба тобі, Стюарт !!! Минуло два роки, а віз і нині там !!! ».

Проблема в тому, що Задравіч хотів сказати про відрахування одного конкретного співробітника – себе, але забув поставити апостроф перед останньою буквою в слові employee’s (співробітника) і написав employees (співробітники), що призвело до спотворення сенсу: повідомлення можна було трактувати так, що роботодавець ігнорує виплати всіх своїх працівників. Менш ніж через 12 годин Задравіч видалив пост, та ось Стюарт Ган його встиг помітити і вважав, що таким чином на нього звели наклеп і тут же попрямував до суду.

Минулий напередодні судовий процес ухвалив, що забутий апостроф і справді може вплинути на добробут і позначитися на репутації агентства Стюарта Гана. Тепер суду належить оцінити масштаби збитку, які згодом доведеться відшкодувати Ентоні Задравічу. Максимальний штраф у справі становить солідні 180 тисяч доларів – на цю суму і претендує Ган.

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21.10.2021
1 хвилина на прочитання

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