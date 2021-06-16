Складено ТОП-8 кращих браузерів для iPhone

Через ряд причин браузер Safari може бути незручний користувачеві iPhone. Виникає питання: який браузер для iPhone з AppStore – кращий? Розповімо про кілька швидких і зручних варіантів.





Немає сумнівів в тому, що Safari, що надається користувачам техніки Apple за замовчуванням – відмінний і швидкий браузер, проте, і він не позбавлений недоліків. На щастя, можливих альтернатив існує багато і частина з них має свої унікальні «фішки».

Найшвидші

Google Chrome

Один з найпопулярніших браузерів у світі – Chrome. Він відмінно підійде для тих, хто активно користується сервісами Google. Браузер вміє запам’ятовувати паролі від будь-яких сайтів та інші дані для автозаповнення, щоб полегшити вам життя під час авторизації або покупок в онлайн-магазинах. Вся інформація синхронізується з загальним акаунтом Google і буде доступна на всіх пристроях з Chrome.

Завдяки інтеграції з фірмовими сервісами тут можна в кілька кліків, наприклад, переводити сторінки з однієї мови на іншу. Браузер сам буде розпізнавати сайти, які наповнені контентом на іноземній мові, і пропонувати переклад. Для зручності можна створювати віджети на головному екрані пристрою, щоб в один клік знаходити потрібну інформацію, використовуючи голосове або друковане введення.

Особливості програми:

Приємний фірмовий дизайн Google.

Режим економії трафіку.

Функція перевірки безпеки (пошук витоку паролів, підозрілих сайтів та інших проблем).

Просунуті налаштування конфіденційності.

Швидкий пошук будь-якої інформації.

Firefox

Firefox – один з найшвидших браузерів на будь-яких платформах. Тут можна побачити баланс між наголосом на швидкодію і функціонал. Після встановлення можна відразу ж налаштувати інтерфейс під себе: вибрати світлу, темну або адаптивну тему (підлаштовується під налаштування пристрою), а також вказати розташування панелі інструментів для більш зручного доступу.

Браузер автоматично блокуватиме стеження різних компаній (веб-сайтів) за вами, які збирають безліч даних. Є кілька режимів роботи: стандартна і сувора приватність. Перший забезпечує найкращий баланс між приватними даними і продуктивністю. Другий режим блокує більше трекерів, тому деякі сторінки можуть не працювати належним чином, хоча і завантажуються швидше.

Особливості програми:

Автоматичне перенесення закладок, історій і паролів на інші ваші пристрої.

Непогані інструменти для блокування відстеження.

Приємна темна тема, здатна зберегти зір і заряд акумулятора на деяких девайсах.

Магазин додатків: блокувальники реклами, захист від стеження тощо.

Можливість блокувати трекери і скрипти вручну.

Найбільш приватні

DuckDuckGo Privacy Browser

Якщо вам потрібен браузер з наголосом на максимальну приватність і захист конфіденційності, то, безумовно, варто звернути увагу на DuckDuckGo. Ми злукавимо, якщо скажемо, що на сьогоднішній день є будь-які браузери в магазині App Store, що дозволяють на 100% забезпечити анонімність і приватність в мережі, але дана програма максимально близько підібралася до цієї позначки.

Світова павутина набита безліччю трекерів, які так чи інакше можуть збирати про вас різну інформацію. При переході на будь-який сайт DuckDuckGo аналізує з’єднання і виносить власну оцінку (від A до E). Чим гірше оцінка, тим менш безпечним є ресурс (містить більше інструментів і скриптів, що займаються відстеженням). Під час аналізу програма навіть виведе назви трекерів, які намагаються вести стеження.

При серфінгу браузер не просто попереджає про якість сайтів за допомогою власної оцінки, а й намагається самостійно підвищити безпеку, відключивши стеження настільки, наскільки це можливо, щоб сторінка могла завантажитися (наприклад, з C + до B). Цю інформацію завжди можна подивитися, натиснувши на спеціальну кнопку в пошуковому рядку.

Особливості програми:

Найбільш просунуті функції для блокування відстеження.

Очищення всіх створених за сесію особистих даних в один клік (історія, cookie і ін.).

Персональна оцінка рівня конфіденційності для кожного сайту.

Приємна темна тема.

Onion Browser

Як і DuckDuckGo, Onion Browser в першу чергу був створений з акцентом на забезпечення безпеки в мережі. Це такий собі аналог Tor Browser з Android платформи від розробника The Tor Project, багато в чому копіює функціонал і можливості настільки, наскільки це можливо.

Завдяки тому, що браузер заснований на Tor, додаток дозволяє позбавлятися від стеження, а також захищає трафік від небезпечних мереж. Крім того, в Onion Browser є доступ до анонімних (і псевдоанонімних) веб-сторінок з доменом «.onion». Якщо ви готові змиритися з тим, що завантаження сайтів може бути набагато більш повільним, ніж при роботі з Chrome та іншими, то даний браузер повинен вам сподобатися.

Особливості програми:

Кілька рівнів захисту.

Фільтрація і шифрування трафіку в мережі Tor.

Велика кількість налаштувань для автоматичного блокування відстеження.

Засноване на Tor.

Підтримка кастомних мережевих мостів.

VPN TOR Browser

Ще один браузер в даній підкатегорії – VPN + TOR Browser. Доступ в мережу тут проходить шифрування і тунелювання через Tor. А з огляду на наявність вбудованого проксі-сервера, запити, що відправляються вами будуть виходити зовсім з іншого місця. Це означає, що реальна IP-адреса буде постійно прихована, тому якщо деякі трекери і зможуть отримувати якусь інформацію, то вона буде фіктивною.

Крім перерахованих вище способів захисту конфіденційності тут передбачений вбудований блокувальник реклами і відстежуючих скриптів, а в якості пошукової системи є DuckDuckGo, яка не використовує безліч фільтрів для персоналізації запитів і кожного користувача зокрема.

Завдяки сукупності інструментів, які присутні в даному браузері, навіть інтернет-провайдеру буде важко відстежити вашу мережеву активність. Для підключення до VPN можна вибрати практично будь-яку точку світу – сервери знаходяться в Європі, Азії, Північній або Південній Америці.

Особливості програми:

Швидке перемикання між звичайним режимом і Tor.

Безлімітне VPN з’єднання.

Вбудований блокувальник реклами і спливаючих вікон.

Доступ до ресурсів з доменом «.onion».

Підтримка мультимедійного контенту (аудіо, відео).

Інші

iCab Mobile

На думку багатьох користувачів iCab Mobile – кращий браузер для iPhone, тому що включає в себе все те, чого не вистачає стандартному Safari. Особливо радує наявність справжніх вкладок, які залишаються звичними завдяки десктопним браузерам. Айфони в силу маленьких дисплеїв не дозволяють оцінити цю перевагу, зате для Айпадів саме такий формат більш зручний.

Незважаючи на багато переваг, у iCab Mobile є і мінус: це платний браузер. І хоча ціна не кусається (104 гривні), але сьогодні існує багато безкоштовних альтернатив, тому користувачі не поспішають витрачати гроші.

Особливості програми:

Вкладки як на десктопі.

Зручний повноекранний режим.

Гнучке налаштування і безліч функцій.

Стиснення даних і економія трафіку (Site Compression).

Інструменти для підвищення приватності в мережі (Private Browsing).

Opera

У підкатегорію «Інші» ми віднесли браузери, які не можна назвати ні найшвидшими, ні найбезпечнішими. Але це зовсім не означає, що вони погані і не варті вашої уваги. Кожен з них виділяється по-своєму і може сподобається тому чи іншому типу користувачів.

Про браузер Opera напевно знають багато. Цей легендарний в своєму роді додаток, який знайомий нам ще по десктопній платформі і кнопковим телефонами. Тоді він особливо славився своїм надійним механізмом економії трафіку, що дозволяло в рази ефективніше завантажувати сайти, в порівнянні зі стандартними браузерами. Зараз до даної функції додалося і величезна кількість інших.

У Opera є спеціальна кнопка швидкої дії, яка дозволяє управляти інтерфейсом, тримаючи смартфон в одній руці. Це особливо зручно на великих екранах, адже тепер не обов’язково тягнутися до іншого кінця дисплея. За допомогою цієї кнопки можна створити нову вкладку, ввести пошуковий запит або швидко поділитися будь-якою інформацією.

Особливості програми:

Збереження паролів для кожного сайту.

Заповнення форму даних про покупки та іншої інформації.

Високий рівень нічного режиму і фільтр синього для захисту зору.

Можливість ділитися посиланнями, файлами і нотатками в один клік за допомогою «My Flow».

Блокування реклами та файлів cookie.

Microsoft Edge

Завершить добірку браузер від розробника Microsoft Corporation. Потрібно визнати, що у нього не так багато явних переваг, в порівнянні з аналогами, але цей додаток буде найбільш ефективним, якщо ви активно користуєтеся ним в зв’язці з комп’ютером. Завдяки обліковому запису Майкрософт ви можете прив’язати смартфон до свого ПК і користуватися всіма можливостями на декількох пристроях.

Як і у звичних для нас браузерах, тут є всі стандартні функції: голосовий пошук, оффлайн доступ (при попередньому завантаженні веб-сторінки), приватний режим, вбудований блокувальник реклами та інше. Крім того, тут є персональна стрічка новин, яка підбирається індивідуально на основі ваших уподобань. На дозвіллі можна почитати про спорт, освіту, економіку та інше.

Особливості програми:

Ідеально для користувачів сервісів і екосистеми Microsoft.

Автоматичний переклад сторінок на рідну мову.

Кілька рівнів блокування відстеження: від самих основних налаштувань до суворого захисту.

Просунута навігація жестами.

Висновок

Вітчизняні користувачі iPhone не вважають Safari настільки невдалим браузером, щоб платити за його заміну. Однак AppStore регулярно поповнюється безліччю безкоштовних альтернатив, здатних надати користувачеві додаткові можливості.