ЗСУ нададуть 14 гелікоптерів Мі-8: яка країна погодила передачу

Хорватські ЗМІ з’ясували цікаву інформацію стосовно того, що офіційний Загреб має намір позбутися 14 одиниць вертольотів радянського виробництва на користь західних аналогів.

Новину без посилання на джерела опублікували у хорватській газеті Jutarnji list. За даними інформаторів порталу, два Мі-8Т та 12 Мі-8 МТВ-1 будуть передані Збройним силам України.

Ці вертольоти, як стверджують джерела, були вилучені зі складу національної авіації та наразі з них знімають маркування і придають їм “товарного вигляду” в місцевому авіатехнічному центрі у місті Велика Горица.

Приблизний термін готовності вертольотів для передачі Україні — півтора тижня. За даними журналістів, сім вертольотів будуть поставлені у розібраному вигляді, а решту відправлять до Польщі, а вже звідти — до України. На заміну Мі-8 Хорватія очікує отримати американські Black Hawk, але влада США не підтверджувала плани щодо поставок вертольотів до Хорватії. Офіційний Загреб поки не прокоментував дану інформацію, отриману журналістами Jutarnji list.

Загалом така інформація не є новиною, адже вже неодноразово звучали заяви про те, що чимало країн світу надають Україні зброю негласно.

Щодо офіційної передачі військової допомоги Збройним силам України, то сьогодні було повідомлення з російських ЗМІ про те, що танки Leopard були помічені біля Бахмуту.

Про передачу Leopard стало відомо в річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

Також вже цієї весни Україна отримає сучасні системи протиповітряної оборони Patriot. Наприкінці січня наші зенітники почали навчатися в Сполучених Штатах Америки, одразу по завершенню навчання системи ПРО надійдуть до України та посилять захист нашого неба. Також аналоги американських систем ППО Patriot нададуть партнери з Європи.

Загалом завдяки допомозі західних партнерів наші бійці наближають перемогу. Сподіваємося, що цей рік принесе Україні довгоочікувану перемогу.