Без смартфонів та кухонної техніки: які продукти потрапили під нові санкції США проти Росії та Білорусії

Міністерство Торгівлі Сполучених Штатів Америки заборонило поставки більшості смартфонів до Росії та Білорусії. Обмеження стосуються пристроїв середнього, вищого та преміального цінових категорій вартістю від $300. Метою нових санкцій є припинення доступу агресорів до чипів, які можуть бути використані військовими цілями. Крім смартфонів, до списку обмежень включено широкий спектр побутової кухонної техніки (ваги, кавоварки, мікрохвильовки та інші прилади вартістю понад $100), великогабаритна техніка для дому (холодильники, телевізори вартістю понад $750) та 270 інших продуктів з електронною компонентною базою.

Нові санкції передбачають винятки, і компанії, які бажають продовжити поставки товарів зі списку обмежень на території країн-агресорів, повинні отримати відповідну ліцензію та надати переконливі аргументи. В березні минулого року США вже ввели перші обмеження на поставки певних товарів до Росії.

Загалом в річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів до України було оголошено про десятий пакет санкцій проти росії та Білорусі.

Однак санкції будуть не надто ефективними, якщо не знайти способи подолати обхідні шляхи. Для прикладу, в іранських шахідах, російських орланах та інших безпілотних літальних апаратах були знайдені американські чипи, які ймовірно були ввезені до цих країни в обхід санкцій.

Україна тривалий час наполягає на попередженні обхідних шляхів постачання деталей подвійного призначення.

Однак попри все Україна повинна здобути перемогу у цій війні військовим шляхом, адже ворог не розуміє слів. Після численних цинічних атак на критичну інфраструктуру та терактів, як це було у Дніпрі чи Кременчуку, переговори з окупантами неможливі. Завдяки допомозі наших західних партнерів, захисники України зможуть витіснити окупантів за межу країни та повернути Крим, а також Донбас. Вже цієї весни ймовірно розпочнеться великий контрнаступ і ворог назавжди зникне з нашої землі.