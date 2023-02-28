Microsoft запускає Game Pass в Україні: якою буде вартість підписки

В Microsoft анонсували, що 40 нових країн, включаючи Україну, отримають доступ до ігрового сервісу PC Game Pass. Зазначимо, що Xbox Game Pass в Україні поки не доступний, але це може змінитись у майбутньому. Із попередніх даних відомо, що офіційні ціни на PC Game Pass для України становлять 3,99 грн на годину тестування та 190 грн на місяць.

Це дорожче, ніж в Аргентині, але дешевше, ніж в Європі (де вартість місяця користування складає 10 євро). Наразі доступ до прев’ю-версії PC Game Pass в Україні ще не відкрито.

Однак в результаті цього розширення, загальна кількість країн, де доступний PC Game Pass, досягла 86. Тобто найближчим часом PC Game Pass запрацює в наступних країнах: Албанія, Алжир, Бахрейн, Болівія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Еквадор, Єгипет, Сальвадор, Естонія, Грузія, Гватемала, Гондурас, Ісландія, Кувейт, Латвія, Лівія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Чорногорія, Марокко, Нікарагуа, Північна Македонія, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Катар, Румунія, Сербія, Словенія, Туніс, Україна та Уругвай.

З 28 лютого вищезгадані країни можуть зареєструватися в програмі PC Game Pass Preview та отримати доступ до бібліотеки комп’ютерних ігор для Windows, включаючи нові релізи Xbox Game Studios в перший день, популярні ігри Bethesda, підписку EA Play та переваги Riot Games (лише для учасників). Для цього потрібно завантажити програму Xbox Insider Hub з офіційного онлайн-магазину та зареєструватися, щоб приєднатися до програми тестування Insider. Після реєстрації, гравці можуть приєднатися до попереднього перегляду PC Game Pass та отримати тестовий місяць за спеціальною ціною. На даний момент програма недоступна.

Доступ до PC Game Pass — чудова новина для всіх геймерів України. Тож тепер можна насолоджуватися улюбленими іграми.